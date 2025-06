Genocid v Srebrnici: Ostala sem brez moža, sina in 22 sorodnikov

Munira Subašić je obraz vseh mater, ki so izgubile svoje otroke med genocidom v Srebrenici in Žepi leta 1995. Čeprav je pred 30 leti izgubila moža in sina, je odločena, da njeni vnuki ne bodo zrasli v sovraštvu. Želi pa si tudi, da se zločin, ki so ga doživele, ne bi več ponovil, zato s strahom opazuje svetovno dogajanje.

Subašić je dolgoletna predsednica združenja Matere Srebrenice in ena najbolj zaslužnih zato, da se je tega, kar se je dogajalo v Srebrenici in Žepi pred tremi desetletji, zavedela tudi mednarodna skupnost. Številnim svetovnim voditeljem je namreč prenesla zgodbe in sporočila tistih, ki so izgubile svoje najdražje v poboju več kot 8000 Bošnjakov. Na pobudo združenja je bila v Evropskem parlamentu sprejeta resolucija o Srebrenici.

Sosedje, prijatelji in sodelavci so postali zločinci

FOTO: Amel Emric/Reuters

Munira je bila pred vojno, kot pravi zase, srečna mama, soproga, meščanka, imela je službo, njen mož je bil direktor rudnika. V Srebrenici je vzgojila dva sinova. Čeprav so živeli na narodnostno mešanem območju, to ni bilo pomembno. V njeni družini so obeleževali muslimanske in katoliške praznike. »Če bi takrat sina vprašali, kaj je, bi odgovoril, da je Nermin. Vse ostalo ga ni brigalo,« se spominja.

Zato še danes težko razume, da so njeni sosedje, prijatelji, sodelavci postali zločinci. »Ubili so mojega otroka, s tem pa so ubili tudi mene, saj vsako noč zaspim v žalosti in se zbudim v bolečini,« je svoje občutke v pogovoru z nekaj slovenskimi novinarji strnila Subašić.

V Srebrenico se je po vojni sicer vrnil le majhen delež mater. Tiste, ki so prišle, so se vrnile iz ljubezni do svojih pokojnih otrok, ki so pokopani v Potočarih. »Tam se najboljše počutimo, ker smo v stiku z njihovimi dušami,« opisuje Subašić.

Nekateri nimajo niti fotografije svojega očeta

Spominski center, za katerega so se prav mame srebreniških mladeničev zelo zavzemale, jim veliko pomeni tudi kot opomnik genocida nad bosanskimi muslimani, ki bo tam ostal tudi po njihovi smrti. Obenem je opomnik tistim, ki so krivi zločinov. »Mislim, da se nihče, ki je pri tem sodeloval, ne bi počutil dobro med temi spomeniki,« je dodala.

A ko govori o uspehih ali zmagah združenja, Subašić ne izpostavlja svojih pogovorov z najbolj vplivnimi politiki tega sveta. Izpostavlja dejstvo, da so mame Srebrenice svoje otroke vzgojile, ne da bi nanje prenesle sovraštvo ali potrebo po maščevanju. In to kljub temu, da so bili mnogi od njih priče pobojem svojih staršev ali sorodnikov, ali pa so se rodili brez očeta, »nekateri nimajo niti fotografije svojega očeta«.

Tudi svojega drugega sina, ki je ostal brez brata in očeta, nikoli ni slišala reči, da bi se komu maščeval. »Nasprotno, sam se vedno sprašuje, kako lahko nekdo v naročju pestuje svojega otroka in hkrati ubije drugega. In vidite, to je naš ponos in naš uspeh, da smo vzgojili otroke brez sovraštva in maščevanja,« je izpostavila.

Nikoli ni jokala pred otroki

FOTO: Amel Emric/Reuters

Na vprašanje, kako jim je to uspelo, ko pa so tudi same premagovale bolečino, žalost, strah in jezo, pravi, da nikoli ni jokala pred otroki. »Nikoli nisem želela jokati pred tistimi, ki jih imam rada, da jih s tem ne bi bremenila. Pa tudi ne pred tistimi, ki me sovražijo, saj jim ne bi dala zadovoljstva. Svojo bolečino in žalost zato še vedno skrivam v sebi, da lahko moj drugi sin in njegova družina, moji vnuki živijo brez sovraštva, razdvajanja, želje po maščevanju,« je pojasnila Subašić in dodala, da je »sovraštvo kot bolezen, za katero ni zdravila«.

Ob tem obžaluje, da je na drugi strani politika polna sovraštva, ki ga skozi izobraževalni sistem prenaša tudi na mlade.

Vse mame po vsem svetu poziva, naj vzgajajo otroke v ljubezni, da bodo imeli radi druge ljudi, tudi drugačne od sebe. Najbolj pa si želi, da nobena mama na svetu, ne glede na to, kje živi in kateremu narodu pripada, ne bi trpela, ker bi ji nekdo ubil sina ali hčer.

Mladim po vsem svetu pa sporoča, naj se izobražujejo in naj bodo zvesti resnici. »Resnica premaga vse,« je jasna.

Pomagale so tudi sirotam in žrtvam posilstva

V združenju Matere Srebrenice so pomagali številnim mamam in ženam, ki so v pobojih izgubile svoje bližnje, pomagale so tudi otrokom ubitih staršev in ženskam, ki so bile posiljene.

In kdo je pomagal njej? »Pomagamo druga drugi,« pravi Subašić, ki svoje dni že od vojne preživlja v družbi drugih srebreniških mam. Čez dneve so se prebijale tako, da so si vsako jutro povedale, kaj so sanjale, se poslušale in se spoštovale. Ko je bila ena v slabi koži, so ji vse pomagale, da se izvleče iz tega. »Kajti težko ti pomaga nekdo, ki ni doživel česa podobnega.«

FOTO: Amel Emric/Reuters

Sicer pa se je naučila poslušati tudi sama sebe. "Če potrebujem počitek, počivam, če se mi zdi, da moram spregovoriti, govorim. Nekako pa sem najbolj mirna na pokopališču, ob spomeniku," pripoveduje.

Meni, da je vsaki mami lažje, če najde posmrtne ostanke, jih pokoplje in postavi svojemu otroku spomenik, ki ga lahko obiskuje, se z njim pogovarja. Sama je našla in pokopala le dve sinovi kosti. »To je grozno, a sem srečna, da imam vsaj to, dokaz, da je obstajal,« pravi. Moč najde tudi v veri.

Razlike so dobre, delitve ne

Obenem si želi, da nobena mama na svetu ne bi trpela, kot so mame srebreniških žrtev. Zato sporoča nosilcem moči po svetu, da so razlike dobre, delitve pa ne.

»Ostala sem brez moža, sina, 22 sorodnikov, samo zato ker smo bili Bošnjaki," je opozorila. "Predstavljajte si, nekdo se rodi s pravico do življenja, svoje kulture, jezika, potem pride drugi, nečlovek, in mu to vzame, mu vzame celo življenje. Ima res nekdo pravico, da ubije drugega samo zato, ker se drugače piše?« se sprašuje.

Mislila je, da se bo po Srebrenici zganila Evropa, saj je bila Bosna njen del: »Moj sin je umrl kot Evropejec, v adidaskah in leviskah.« »Ampak ugotovila sem, da sta tako Evropa kot svet polna krivic, krivična do nas in do sebe,« ob tem opaža Subašić, ki pravi, da je Evropa zamudila priložnost, da bi po genocidu v BiH storila več.