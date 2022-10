Genetiku Nobelova nagrada za medicino, težko pričakovano za mir podelijo v petek

Z Nobelovo nagrado za medicino so se v Stockholmu tradicionalno začele podelitve teh laskavih priznanj. Ček v višini 900.000 evrov bo za dosežke na tem področju prejel švedski genetik Svante Pääbo, in sicer za odkritja v povezavi z genomi izumrlih človečnjakov in evolucije človeka, je sporočil švedski inštitut Karolinska.

Vpliv na imunski sistem

Pääbo je vrsto let razvijal tehnike, s pomočjo katerih bi lahko analiziral genome izumrlih, človeku bližnjih vrst človečnjakov po selitvi z afriške celine, podpisal pa se je tudi pod odkritje denisovancev, katerih ostanke so našli v bližini jame Denisova v Sibiriji leta 2008. Pääbo, ki je za svoje dosežke prejel že številne laskave nagrade, zdaj pa se je okitil še z najuglednejšo, med drugim proučuje prepletanje različnih DNK v preteklosti in učinek tega na današnjo fiziologijo človeka, na primer, vpliv na imunski odziv ob okužbi. Njegove temeljne raziskave pa so vzpostavile tudi povsem novo znanstveno disciplino, paleogenetiko.

900 tisočakov bo prejel nagrajenec.

V skladu s tradicijo bodo dobitnike najprestižnejše nagrade za mir razglasili v petek v Oslu, zmagovalce v preostalih kategorijah pa v Stockholmu. Prejemnika priznanja za mir javnost že nestrpno pričakuje, veliko vprašanje je, ali bo povezan z vojno v Ukrajini – rok za nominacije se je namreč iztekel 31. januarja, torej pred rusko invazijo, a norveški petčlanski posebni odbor bi lahko svojo nominacijo naknadno podal na srečanju, ki je potekalo po izbruhu vojne.

Nominirancev za nagrado za mir je letos skupno 343.