Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pozval k nemotenemu izvozu ruskega žita in gnojil

Guterres je 20. avgusta v Istanbulu obiskal center, ki je bil ustanovljen v okviru dogovora med Rusijo, Ukrajino, Turčijo in ZN, namenjen pa je usklajevanju izvoza žita z območja ob Črnem morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sporazum kljub zahodnim sankcijam tudi Rusiji zagotavlja pravico do izvoza kmetijskih proizvodov in gnojil. »Pomembno je, da vse vlade in zasebni sektor sodelujejo pri uvajanju teh izdelkov na trg,« je dejal Guterres.

»To, kar vidimo v Istanbulu in Odesi, je le vidnejši del rešitve. Drugi del tega paketnega dogovora je neoviran dostop ruske hrane in gnojil na svetovne trge, za katere sankcije ne veljajo,« je dejal vodja ZN in dodal, da se kljub temu ruski izvoz gnojil in kmetijskih proizvodov še vedno sooča z "ovirami". Brez gnojil morda leta 2023 ne bo dovolj hrane. Pridobitev več hrane in gnojil iz Ukrajine in Rusije je ključnega pomena za nadaljnjo umiritev blagovnih trgov in znižanje cen za potrošnike,« je še dejal.

Varen koridor za ladje

Guterres je ta teden odpotoval v Ukrajino, kjer se je v četrtek v mestu Lvov na zahodu države srečal s predsednikoma Ukrajine in Turčije, Volodimirjem Zelenskim in Recepom Tayyipom Erdoganom. V petek se je nato odpravil v pristaniško mesto Odesa na jugu države, pred današnjim obiskom v centru za poveljevanje in nadzor pa je obiskal ladjo, ki so jo ZN najeli za prevoz ukrajinskega žita in se nahaja južno od Istanbula v Marmarskem morju.

Ladja z imenom Brave Commander je v torek zapustila ukrajinsko pristanišče Pivdenji s 23.000 tonami pšenice, v sredo zvečer pa je prečkala Bosporsko ožino.

Guterres je medtem v četrtek obljubil, da bodo ZN pred zimo poskušali okrepiti izvoz žita iz Ukrajine, ki je ključnega pomena za oskrbo s hrano v številnih afriških državah. V skladu s sporazumom, podpisanim julija, so od 1. avgusta iz ukrajinskih pristanišč Odesa, Črnomorsk in Pivdenji izvozili približno 650.000 ton ukrajinskega žita in kmetijskih proizvodov.

Ladje morajo za potovanje po Črnem morju uporabiti varen koridor, nato pa jih pred dovoljenjem za prečkanje Bosporske ožine pregledajo v centru za poveljevanje in nadzor v Istanbulu.

Izvoz žita iz Ukrajine, ki je ena vodilnih svetovnih proizvajalk in izvoznic nekaterih kmetijskih proizvodov, je bil zaradi ruske invazije več mesecev blokiran, kar je sprožilo strah pred svetovno prehransko krizo.