Generalna skupščina ZN sprejela dve resoluciji o vojni v Ukrajini, ZDA podprle Rusijo

Generalna skupščina ZN je danes ob tretji obletnici začetka vojne v Ukrajini s 93 glasovi za, 18 proti in 65 vzdržanimi sprejela predlog resolucije Ukrajine in EU, ki zahteva pravičen mir ter popoln umik ruske vojske z ukrajinskega ozemlja. Med državami, ki so bile proti, sta bili tako ZDA kot pričakovano Rusija. Zatem je sprejela še ameriški predlog, ki prav tako poziva k miru, toda brez pogojev.

Za ameriški predlog resolucije, ki je bil sprejet z amandmaji EU, je glasovalo 92 držav, med njimi tudi Slovenija. Proti jih je bilo osem, vzdržalo pa se jih je 70.

Ruski predlog amandmaja, ki je zahteval obravnavo izvornih razlogov za spopade v Ukrajini, ni bil potrjen. Rusija je nato glasovala tudi proti ameriškemu predlogu.

Od držav članic EU, ki so bile med predlagateljicami ukrajinsko-evropske resolucije, je pred glasovanjem odstopila Madžarska, ki je glasovala proti, podprla pa je ameriški predlog. Srbija je glasovala za ukrajinsko-evropski predlog, pri ameriškem pa se je vzdržala.

Mir v skladu s pravili

Namestnica ukrajinskega zunanjega ministra Mariana Betsa je pred glasovanjem dejala, da si vsekakor želijo miru, vendar v skladu s pravili. »Če bo agresija upravičena, potem ne bo nihče varen,« je dejala.

Španski predstavnik je dejal, da Ukrajina ne more sprejeti miru za vsako ceno, in poudaril, da mora ruska vojska zapustiti Ukrajino. Predstavnik Kanade pa je dejal, da si vsi želijo miru, vendar mora biti pravičen. »Ukrajina, boriš se za vse nas in Kanada ti bo vedno stala ob strani,« je dejal ob aplavzu prisotnih v dvorani.

Vršilka dolžnosti veleposlanice ZDA Dorothy Shea je medtem dejala, da nobena od dosedanjih resolucij Generalne skupščine ZN, ki so zahtevale umik ruske vojske, ni prinesla konca vojne. »Naša resolucija se osredotoča na enostavno zamisel - konec vojne. Ne moramo podpreti ukrajinske resolucije, ki zahteva umik ruske vojske,« je dodala.