Generalna skupščina ZN podprla palestinsko državnost

Generalna skupščina ZN je s 142 glasovi za, desetimi proti in 12 vzdržanimi potrdila deklaracijo, ki poziva k rešitvi dveh držav brez vladavine Hamasa v Gazi. Slovenija je dokument podprla, ZDA in Izrael pa sta pričakovano glasovala proti in sta poleg manjših otoških držav v opozicijo prepričala še Madžarsko in Argentino.

Slovenija je Palestino tako kot še nekaj drugih držav že priznala v času vojne v Gazi, doslej pa jo priznava že 147 držav članic ZN - več kot dovolj za sprejem v ZN, če ne bi bilo ameriškega veta v Varnostnem svetu ZN.

V času splošne razprave Generalne skupščine ZN konec meseca se obeta še več priznanj, med njimi dveh članic Varnostnega sveta Francije in Velike Britanije.

Danes sprejeto deklaracijo so oblikovali že julija, ko je na sedežu ZN potekala konferenca o rešitvi dveh držav v organizaciji Francije in Savdske Arabije. Zunanja ministrica Tanja Fajon je takrat potrdila, da poteka intenzivno lobiranje ZDA in Izraela proti priznanjem Palestine.

ZDA celo načrtujejo, da v nasprotju z mednarodnimi normami in mednarodnim pravom palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu onemogočijo udeležbo na zasedanju Generalne skupščine ZN z zavrnitvijo vizuma.

Potrjeni dokument

Potrjeni dokument jemlje nekaj vetra iz jader ameriško-izraelske opozicije z jasno obsodbo napada Hamasa na Izrael 7. oktobra in zanikanjem kakršnekoli vloge gibanja v prihodnjem vodenju Gaze.

»V okvirju končanja vojne v Gazi mora Hamas končati svojo vladavino v Gazi in predati svoje orožje palestinski upravi, ob mednarodni udeležbi in podpori. Vojna v Gazi se mora končati takoj,« navaja dokument, ki zahteva izpustitev talcev in obsoja izraelske vojaške operacije proti civilistom v Gazi ter dejanja izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu.

Stalni opazovalec Palestine se je zahvalil predstavnikom Savdske Arabije in Francije ter drugim državam za podporo in Izrael kot državo, »ki še vedno zagovarja možnost vojne in uničenja«, pozval, naj prisluhne glasu razuma.

Vse, ki želijo osvoboditev talcev, konec vojne v Gazi in uporabo lakote proti Palestincem, je pozval, naj podprejo rešitev dveh držav.

Izraelski veleposlanik Danny Danon je pred glasovanjem dejal, da deklaracija pomeni zmago Hamasa in nagrado za grozodejstva 7. oktobra 2023.

Predstavnica ZDA pa je deklaracijo opredelila za reklamni trik, ki spodkopava resna diplomatska prizadevanja za končanje spopadov in darilo Hamasu.