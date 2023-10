Gaza se spreminja v prah

Vse od terorističnega napada palestinskega Hamasa na Izrael se povračilni ukrepi izraelske vojske na območju Gaze le stopnjujejo. Včeraj zjutraj se je začela močna izraelska protiofenziva z močnim obstreljevanjem na območju Gaze, med katero naj bi po podatkih izraelske vojske ubili šest višjih predstavnikov Hamasa. Napadi so najhujši doslej in Gaza naj bi bila po poročilih že povsem opustošena.

Potem ko so se razširila poročila o domnevni prekinitvi ognja na jugu palestinske enklave in začasnem odprtju meje z Egiptom, so se v nedeljo ponoči pred mejnim prehodom Rafa začeli zbirati številni Palestinci in tuji državljani, vendar so izraelske oblasti poročila o domnevni prekinitvi ognja zanikale. Premier Benjamin Netanjahu je opozoril, da povračilnim ukrepom ni videti konca in prekinitev ognja ni predvidena.

Medtem se stopnjuje tudi Hamasovo raketiranje Izraela iz Gaze, kar zelo skrbi mednarodno skupnost, saj obstaja verjetnost, da se konflikt razširi in postane vojna. Nevarne razmere so že na meji med Libanonom in Izraelom, kjer se vrstijo spopadi med Hezbolahom in izraelsko vojsko.

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je obtožila Izrael, da je v svojih vojaških operacijah v Gazi in Libanonu uporabljal strelivo z belim fosforjem, ki povzroča hude opekline. Izrael je zanikal uporabo sredstva, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom. Število mrtvih med Palestinci je naraslo na 2750, ranjenih je okoli 9700 ljudi. Po podatkih Organizacije združenih narodov je z območja Gaze zbežalo že več kot milijon ljudi.