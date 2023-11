Gaza razdeljena na dva dela

Izraelska vojska je območje Gaze razdelila na dva dela. Kot je drevi v Tel Avivu dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari, so izraelske sile popolnoma obkolile mesto Gaza in prodrle do morja, tako da zdaj obstajata severna in južna Gaza.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Hagari dejal, da so izraelske enote dosegle obalo v južnem delu mesta Gaza in držijo položaje. Še vedno pa naj bi civilno prebivalstvo s severa po koridorju lahko prešlo v južni del enklave.

Hagari je tudi potrdil, da drevi potekajo obsežni zračni napadi v Gazi. Mesto Gaza je popolnoma obkoljeno, je dejal Hagari in to označil kot odločilen korak.

Predstavniki Hamasa so zvečer sporočili, da je izraelska vojska drevi »intenzivno bombardirala« več bolnišnic na severu Gaze. Napadi naj bi bili še posebej siloviti v bližini največje bolnišnice na palestinskem ozemlju, Al Šifa.

Brez internetnih in telefonskih povezav

Telekomunikacijsko podjetje Paltel je danes potrdilo, da je območje Gaze znova ostalo brez internetnih in telefonskih povezav. Palestinski Rdeči polmesec je na omrežju X sporočil, da je izgubil stik s svojimi reševalnimi ekipami na območju Gaze.