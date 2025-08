Gaza dobila pomoč iz zraka, izraelski pisatelj oster do domovine: »To je genocid«

Evropske države pospešeno iščejo poti za pomoč prebivalcem Gaze, ki se spopadajo z nepopisno lakoto in humanitarno katastrofo. Francija, Nemčija in Španija so v četrtek nad enklavo odvrgle več ton hrane in medicinskih pripomočkov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem pozval Izrael, naj omogoči neoviran dostop pomoči po kopnem, saj zračne dostave ne morejo zadovoljiti osnovnih potreb prebivalstva.

Francoska letala so nad Gazo v štirih preletih iz Jordanije dostavila 40 ton pomoči, nemška vojska je prispevala 14 ton, španska pa 12 ton hrane za 11.000 ljudi. V naslednjih dneh se bo pridružila še Italija, ki bo poleg pomoči začela tudi z evakuacijo otrok, ki nujno potrebujejo zdravljenje.

Kopenske poti veliko učinkovitejše

Kljub solidarnosti držav se oglašajo kritični glasovi. Vodja agencije ZN za palestinske begunce Philippe Lazzarini je opozoril, da so zračne dostave vsaj stokrat dražje od kopenskih poti in izjemno neučinkovite.

»Če obstaja politična volja za zračne pošiljke, naj bo tudi za odprtje cestnih prehodov,« je zapisal in dodal, da okoli 6000 tovornjakov s pomočjo še vedno čaka na dovoljenje za vstop v Gazo.

Izgnan palestinski deček. FOTO: Mahmoud Issa Reuters

Izraelski pisatelj: »To je genocid«

Z izredno ostrimi besedami se je oglasil sloviti izraelski pisatelj David Grossman, ki je izraelsko ravnanje v Gazi označil za genocid. »Dolga leta sem se upiral uporabi te besede. A po vsem, kar sem videl in slišal, je ne morem več zanikati,« je dejal v intervjuju za italijanski časnik La Repubblica.

Grossman, dolgoletni kritik izraelske politike in zagovornik dialoga, je bil že večkrat nagrajen za svoja prizadevanja za mir. Njegove besede tako nosijo dodatno težo, zlasti ker prihajajo iz samih izraelskih vrst. Ob njem so izraz »genocid« nedavno uporabile tudi izraelske organizacije za človekove pravice.

Nemčija opozarja Izrael: Zahodni breg ni vaša last

Med obiskom v Ramali je nemški zunanji minister Johann Wadephul jasno zavrnil izraelske težnje po priključitvi Zahodnega brega. Opozoril je na nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci in pozval k sankcijam na ravni EU. Dodal je, da bo Nemčija po koncu konflikta pripravljena sodelovati pri obnovi Gaze.

Demonstranti, med njimi tudi igralka Sara Ramirez, sodelujejo v protestu v podporo Palestini.nFOTO: Jeenah Moon Reuters

Obenem je izrazil podporo ustanovitvi palestinske države, a brez politične vloge gibanja Hamas. »Izrael mora kot ustavna država zagotavljati varnost vsem prebivalcem, tudi Palestincem,« je bil jasen Wadephul.

Ameriški odposlanec v Gazi: realnost na terenu je kruta

ZDA so v Gazo poslale posebnega odposlanca Steva Witkoffa, ki si je ogledal centre za razdeljevanje hrane, ki jih upravlja ameriško-izraelska fundacija GHF. Spremljal ga je ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee, ki je na družbenih omrežjih objavil fotografije in poudaril, da fundacija dnevno dostavi milijon obrokov.

Witkoff se je po petih urah obiska vrnil z neposrednimi informacijami za predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je ob tem napovedal, da bi lahko Washington pripravil nov načrt za pomoč Gazi. »Želimo pomagati ljudem. To bi se moralo zgoditi že zdavnaj,« je dejal Trump za Axios.

Lakota, bombardiranja, brezizhodnost

Medtem ko pomoč kaplja z neba, razmere na tleh ostajajo katastrofalne. Po podatkih humanitarnih organizacij so stotine ljudi izgubile življenje med čakanjem na pomoč, številni otroci so podhranjeni, bolnišnice pa razpadajo brez elektrike in zdravil.

Gaza postaja simbol trpljenja, politične blokade in mednarodne nemoči. In medtem ko svet razpravlja o učinkovitosti letal in tovornjakov, prebivalci enklave dnevno bijejo boj za preživetje brez hrane, vode in varnosti.