Ganljiv zapis Violete Tomić: mame ni videla že en mesec

Med tistimi, ki se jih je širjenje novega koronavirusa dotaknilo tudi na zelo osebni ravni je tudi poslanka. Z javnostjo je delila zapis o svoji mami, ki je že en mesece v bolnišnici zaradi popuščanja srca, ves ta čas pa se s hčerko nista videli.Preberite tudi:»Bila je izjemno močna in pozitivna ženska, vedno lepa, urejena in polna energije. Ko je v začetku marca začutila znake srčne aritmije, jo je zdravstveni sistem zavrnil, saj so obravnavali zgolj in samo Covid19. Ko je prišla na vrsto, je bilo srčno popuščanje že neozdravljivo,« je o svoji mami in njenih zdravstvenih težavah zapisala poslanka Levice, v nadaljevanju pa dodala, da je veliko hujše »od epidemije Covid19, s katero se soočamo, epidemija sovraštva in nestrpnosti, ki se je razpasla v času te vlade.«Dodala je, da nas samo razumevanje in sprejemanje tuje bolečine, strahu, izpadanja las, uhajanje tekočin... dela res velike:»Zato, dragi moji, ozrite se sočloveku v srce in ga objemite.«