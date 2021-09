Gangsterjev dvorec bodo porušili

Načrtujeta razkošno vilo

Na eni strani bazen, na drugi morje

8,5

milijona sta odštela za dvorec.

Dvorec je sramota za Miami Beach, zato ga bosta podrla in na njegovem mestu postavila razkošno in sodobno vilo, vpijeta poslovnežain, od letošnjega poletja lastnika nepremičnine z bazenom, v kateri je krvave obračune načrtoval zloglasniBeli lepotici, ki stoji ob morju in je bila pred slabim stoletjem eden od biserov floridske elite, ne kaže dobro, poročajo mediji čez lužo, nova lastnika sta namreč trdno odločena, da jo bosta zravnala z zemljo in na njenem mestu začela novo poglavje ter za vselej pokopala ameriško sramoto. Čeprav sta zanjo odštela skoraj 8,5 milijona evrov.A kot sta prepričana, se je naložba splačala, saj bo na zemljišču prav kmalu stala dvonadstropna vila s savno in džakuzijem, več kopalnicami in osmimi spalnicami ter številnimi razkošnimi dodatki; kdo bo v njej živel oziroma kakšno bo njeno poslanstvo, pa še ne razodevata. Kakor koli že, Glaser in Gonzales bosta morala premagati še nekaj birokratskih mlinov, ki si še vedno prizadevajo, da bi Caponejev dvorec uvrstili na seznam zaščitene zgodovinske dediščine, a kot kaže za zdaj, bosta zmagala poslovneža.Al Capone je nepremičnino kupil leta 1928 in je v njej pogosto bival; v njej je tudi umrl 1947. zaradi srčne kapi, dvorec pa naj bi bil tudi kraj brutalnega načrtovanja pokola na valentinovo, ko so v chicaški parkirni hiši 1929. s streli pokončali sedem članov sovražne tolpe. Gangsterjeva vdovaje dvorec prodala pet let po Caponejevi smrti, lani pa sta lastnika postala poslovneža, ki sta ga vseskozi nameravala porušiti. Razlog ni le krvava zgodovina, ampak tudi voda, ki neusmiljeno spodjeda temelje nepremičnine in povzroča nepopravljivo škodo, zato je zgradba zdaj tudi neprimerna za bivanje.V kratkem se obeta tudi dražba gangsterjevih osebnih predmetov, nakita, fotografij in celo pištole, skupno 174 dragocenosti, ob katerih si zbiratelji že manejo roke.