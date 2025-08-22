Posnetki z groba Gabi Novak: počiva ob Arsenu in Matiji (FOTO)

Na zagrebškem Mirogoju, osrednjem in najznamenitejšem zagrebškem pokopališču, so položili žaro legendarne pevke Gabi Novak, ki je bila pokopana v družinsko grobnico. Slovo od nje je potekalo v ponedeljek v ožjem družinskem krogu, skladno z njeno željo, poroča index.hr. Ob koncu tedna je bila njena žara položena ob najbližje – soproga Arsena Dedića, sina Matijo ter mater Elizabeto Reiman. Družina je tako znova skupaj, vsaj simbolno.

Gabi Novak je umrla 11. avgusta 2025 v 90. letu starosti. Po smrti moža Arsena Dedića, kantavtorja in skladatelja, s katerim je bila poročena več kot štiri desetletja, se je junija letos soočila še z veliko tragedijo – smrtjo sina Matije Dedića, enega najpomembnejših hrvaških jazz pianistov, ki je umrl v 52. letu starosti.

12. avgusta so se zbrali tudi prebivalci Beograda, da bi prižgali sveče in položili cvetje v spomin na Arsena in Matijo Dedića ter Gabi Novak. FOTO: F.s./ata Images/Pixsell

Rojena je bila 8. julija 1936 v Berlinu očetu Hvarčanu Đuri Novaku in materi Nemki Elizabet Reiman. Otroštvo je preživela med Berlinom in Hvarom, nato pa se preselila v Zagreb. Tam je končala Šolo za uporabno umetnost, smer grafika, in sprva delala kot risarka v studiu Zagreb filma.

Prepoznaven glas nekdanje Jugoslavije

Svojo glasbeno pot je začela leta 1958 v Ljubljani, ko je nastopila z revijskim orkestrom Bojana Adamiča. Hitro je postala eno najbolj prepoznavnih imen nekdanje jugoslovanske glasbene scene. Nastopala je na velikih festivalih, kot so Zagrebački festival, Melodije Jadrana in Beograjsko proleće. Njen repertoar je segal od jazza in svinga do francoskih šansonov in popa. Že v šestdesetih letih je osvojila občinstvo in kritike.

Med njenimi najbolj znanimi pesmimi so »Pamtim samo sretne dane«, »Ljubav ili šala«, »Oči«, »Zbogom«, »Što je ljubav«, »Za mene je sreća«, »Nada« in »Hrabri ljudi«. Posnela je številne albume in sodelovala z vrhunskimi skladatelji. Prejela je vrsto priznanj, med drugim več nagrad Porin, med njimi leta 2006 tudi Porina za življenjsko delo.

FOTO: Goran Stanzl/Pixsell

Prva dama hrvaške zabavne glasbe

Novakova je bila trikrat poročena – prvič pri 19 letih z akademskim slikarjem Bogdanom Debenjakom, nato s skladateljem Stipicom Kalogjero, od leta 1973 pa z Arsenom Dedićem, s katerim je tudi umetniško ustvarjala. V tem zakonu se je rodil Matija.

Pogosto so jo imenovali prva dama hrvaške zabavne glasbe. Mnogim bo ostala v spominu kot prefinjena vokalistka čustvenih interpretacij in trajnega vpliva na glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije in Hrvaške.