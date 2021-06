G7 bo svetu daroval milijardo odmerkov cepiva

Britanski premier Boris Johnson je ob zaključku vrha G7 v angleškem Carbis Bayu napovedal, da bo skupina darovala najmanj milijardo odmerkov cepiva revnejšim državam. Voditelji sedmih najrazvitejših držav so podprli tudi pospešitev ukrepanja proti podnebnim spremembam. »Z veseljem sporočam, da so voditelji ta konec tedna obljubili več kot milijardo odmerkov, bodisi neposredno bodisi prek financiranja Covaxa.«



Koliko odmerkov cepiva proti covidu 19 bo podarila katera država, Johnson ni sporočil. Je pa že pred tem napovedal, da bo Velika Britanija darovala 100 milijonov odmerkov iz lastnega presežka. ZDA so obljubile pol milijarde odmerkov, Nemčija pa naj bi sprva poskrbela za dobavo 350 milijonov odmerkov. Glede na sklepno izjavo bi skupina izpolnila obljubo do junija 2022. Doslej so države neposredno obljubile več kot 870 milijonov odmerkov, polovico bi skušali s pomočjo platforme Covax revnejšim državam dobaviti do konca leta.



Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je iniciativo ZDA in Velike Britanije glede razdelitve cepiv označil za pomemben rezultat vrha G7. Po njegovem je prednostna naloga, da se zadosti potrebi po cepivom.

