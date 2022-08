Freyo so vendarle uspavali: mrožinja bi bila lahko nevarna. (FOTO)

Zadnje tedne njenega življenja sta zaznamovali slava in priljubljenost, a kot kaže, sta jo tudi pokončali. Mrožinjo Freyo so namreč oblasti v Oslu morale uspavati, saj jo je pretirana pozornost radovednežev vznemirjala, zato je ogrožala tako sebe kot javnost.

Radovedneži so jo celo obmetavali

Odločitev o evtanaziji ni bila preprosta, pojasnjujejo pristojni, bila je skrajna, a vendarle nujna rešitev. Mrožinja, ki so jo poimenovali po nordijski boginji lepote in ljubezni, se je v oselskem fjordu Frognerkilen udomačila pred tedni in tako postala prava poletna atrakcija. Obenem pa tudi tveganje, so opozarjale oblasti, kajti Freya je pritegovala čedalje več radovednežev, ki so se ji nevarno približevali, žival pa je med drugim plezala po zasidranih čolnih in jih nekaj tudi potopila, številni pa so skakali v vodo, da bi si jo ogledali povsem od blizu.

Rada se je sončila in plezala po čolnih.

Celo starši z otroki, ki so se na opozorila pristojnih pri norveškem direktoratu za ribištvo požvižgali. Mrožinja, nadvse simpatična, se je rada nastavljala sončnim žarkom, preganjala race in pozirala fotografskim objektivom, a so jo množice nesramno oblegale, tudi obmetavale z različnimi predmeti, da bi pritegnili njeno pozornost. Sama ni hotela zapustiti območja, tudi selitev ni bila izvedljiva, pojasnjujejo oblasti, ki so nazadnje nemočne sklenile, da je žival treba evtanazirati in tako preprečiti neljubo srečanje med njo in človekom; mroži običajno ne napadajo ljudi, a možnosti glede na nevarno bližino z obiskovalci ni bilo mogoče povsem izključiti, so še poudarili.

Eno od opazovalk je Freya nenadoma začela zalezovati in jo je na smrt prestrašeno pregnala v vodo, mladenka pa ji je komajda ušla, poročajo norveški mediji. Še vedno odmeva tragičen primer iz Kitajske iz leta 2016, ko je mrož pokončal turista in oskrbnika parka: obiskovalec se je hotel fotografirati v neposredni bližini živali, ko ga je ta nenadoma zgrabila in potegnila pod vodo. Ko je na pomoč priskočil oskrbnik, jo je usodno skupil še ta.

600 600 kilogramov je tehtala.

Freya je tehtala 600 kilogramov in se je v norveški prestolnici udomačila sredi julija. Uspavali so jo humano, so še sporočili po žalostni vesti.