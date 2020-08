Francoski častnik obtožen izdajalstva, vohunil je za Ruse

V Franciji so pretekli teden aretirali francoskega podpolkovnika, ki je osumljen vohunjenja za Rusijo. Ruskemu obveščevalcu naj bi predajal zelo občutljive informacije oziroma dokumente, poroča francoski radio Europe 1. »Visoki častnik je v pravosodnem postopku zaradi kršenja varnostnih pravil,« je danes povedala francoska obrambna ministrica Florence Parly. Drugih podrobnosti ni želela pojasniti, poroča francoski radio.



Francoski podpolkovnik, ki je bil nameščen v bazi zveze Nato v bližini italijanskega Neaplja, je osumljen zagotavljanja informacij tuji sili, zbiranja informacij, s čimer škoduje temeljnim interesom države, in kompromitiranja tajnosti nacionalne obrambe, je dejal pravosodni vir.



Zagotavljanje zelo občutljivih informacij ali dokumentov tuji sili je v Franciji opredeljeno kot izdaja. Podpolkovniku grozi do 15 let zapora.



Moški, star okoli 50 let, ima ruske korenine in tekoče govori rusko. V Italiji so ga opazili v družbi pripadnika ruske vojaške obveščevalne službe GRU.



Pripadniki francoske obveščevalne agencije DGSI so ga aretirali pred odhodom v Italijo ob koncu njegovega dopusta v Franciji. Priprt je v pariškem zaporu, še navaja Europe 1.