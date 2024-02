Francoski buldog Rope Daddy vreden 111 tisočakov

Nekateri ljubitelji psov si niti misliti ne morejo, da bi se za psa odločali glede na njegovo pasmo, za druge pa je izbor ljubljenčka tudi stvar prestiža. In če želite svetu pokazati, da nimate težav s financami, izberite takšnega, kakršen je Rope Daddy. Francoski buldog isabella big rope (ime velika vrv se nanaša na gubo nad nosom, ki spominja na vrv) naj bi bil zaradi posebnih genetskih lastnosti vreden vrtoglavih 120.000 dolarjev (110.790 evrov).

Ta pasma je po priljubljenosti v ZDA prekosila zlate prinašalce.

Priljubljenost francoskih buldogov, sodeč po raziskavi Ameriškega kinološkega združenja, zadnje desetletje strmo narašča. Povečala naj bi se za 1000 odstotkov, pasmi pa je tako uspelo z mesta najbolj priljubljenih psov izriniti zlatega prinašalca. A vsaka medalja ima dve plati in priljubljenost francoskih buldogov je povzročila pretirano razmnoževanje, s tem pa so se zaželene lastnosti francoskih buldogov izgubile. Tako so skoraj čez noč postali vitkejši, daljši in višji, kar pri tej pasmi ni zaželeno. In ker so francoski buldogi big rope še vedno majhni, kompaktni in mišičasti, so med ljubitelji francoskih buldogov postali zelo zaželeni. Omenjeni buldogi so tudi izjemno prijazni, imajo uravnotežen temperament in so manj nagnjeni k zdravstvenim težavam kot druge vrste francoskih buldogov.

Rope Daddy je tako verjetno najdražji francoski buldog na svetu. Njegov kolumbijski vzreditelj Julian Montoya trdi, da Rope Daddy pooseblja vse najboljše lastnosti njegove pasme. Skrb za tako veličasten primerek francoskega buldoga ni poceni. Julian pravi, da porabi približno 350 dolarjev (okoli 323 evrov) na mesec za prehrano, ki vključuje surovo meso, korenje in grški jogurt ter vitamine in druge dodatke.

Poleg vrste big rope med najdražje francoske buldoge sodijo še buldogi isabella s svetlimi očmi, ki dosegajo ceno 30.000 dolarjev (27.690 evrov).

Za najdražje sicer na splošno veljajo buldogi vrste isabella ter francoski buldogi merle, katerih cena dosega 20.000 dolarjev (18.460 evrov).