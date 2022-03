Francoski aktivist vlomil v vilo Putinove hčerke in zamenjal ključavnice

Francoski aktivist Pierre Afner naj bi vlomil v francosko vilo domnevne hčerke Vladimirja Putina. Afner naj bi v vili Katerine Tikhonove v Biarritzu zamenjal ključavnice in vanjo povabil ukrajinske begunce. Na balkonu je aktivist izobesil ukrajinsko zastavo, posnetek pa že kroži po kanalih na telegramu in twitterju.

V vili naj bi našel dokumente nekdanjega Putinovega zeta Kirila Šamalova in Gendija Timčenka, ruskega milijarderja, ki so mu v San Remu zasegli razkošno jahto. Razkošna vila na francoski obali ima osem spalnic in tri kopalnice. Vredna naj bi bila okoli 3,7 milijona dolarjev.

Vilo naj bi Tikhonova dobila od svojega očeta Putina, ki mu je Biarritz še posebej pri srcu. Tam naj bi izvedel, da bo postal naslednik Borisa Jelcina.

Ko sta jo zdaj že bivša zakonca prenavljala, sta za prenovo odštela pravo bogastvo. Samo za preprogo naj bi po poročanju Daily Maila odštela 50 tisoč funtov, več kot pet tisoč funtov pa za japonske knjige. Biarritz je je med bogatimi Rusi zelo priljubljena destinacija. Ruski tajkuni in oligarhi imajo tam v lasti številne razkošne nepremičnine.

Ruski predsednik Putin Katerine Tikhonove javno ni nikoli priznal, komentarjev na temo očetovstva ni dajal niti Kremelj. Putin in njena mama Ljudmila Putin sta se ločila leta 2013, Katerina pa uporablja babičin priimek.