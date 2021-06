Francija: maske na prostem nič več obvezne

V večjem delu Francije od četrtka maske na prostem z nekaterimi izjemami ne bodo več obvezne, policijsko uro pa bodo ukinili v nedeljo, to je deset dni prej, kot je bilo sprva načrtovano, je sporočil francoski premier Jean Castex.



»Zdravstvene razmere v naši državi se izboljšujejo hitreje, kot smo pričakovali,« je odločitev po seji vlade pojasnil Castex. Maske bodo sicer še vedno obvezne v javnem prevozu, na stadionih in drugje, kjer se zbira večja množica ljudi.



Obvezno nošenje mask na prostem in policijska ura, ki so jo v Franciji uvedli 30. oktobra lani in ki je sprva veljala od 18. ure, kasneje pa so njen začetek prestavili na 23. uro, sta bila ob vročem poletnem vremenu deležna vse večjega neodobravanja francoske javnosti.

Policijska ura razdražila navijače

Policijska ura je še posebej razdražila nogometne navdušence, ki prenose nogometnih tekem evropskega prvenstva Euro 2020 spremljajo v lokalih. Ukinili jo bodo v nedeljo, 20. junija, dan pred začetkom festivala ulične glasbe, ki v Franciji vsako leto poteka na najdaljši dan v letu.



V Franciji je povprečno število dnevnih okužb v torek upadlo na 3.200, kar je najmanj po lanskem avgustu. V državi poskušajo čim hitreje precepiti čim več ljudi. Kot je dejal Castex, je cilj vlade, da bi do konca poletja precepili 35 milijonov ljudi, kar je nekaj več kot polovica prebivalstva. Doslej so v Franciji cepili 16,5 milijona ljudi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: