Fotografije premierke in njene sestre na pornografski strani: »Zgrožena sem, zgrožena!«

Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila »gnus« nad objavo njenih in fotografij drugih žensk na pornografski spletni strani ter pozvala k hitri identifikaciji in strogemu kaznovanju odgovornih, je navedel The Guardian.

Platforma Phica, ki je imela pred zaprtjem več kot 700.000 naročnikov, je objavila tudi fotografije njene sestre Arianne Meloni in opozicijske voditeljice Elly Schlein.

Fotografije so bile vzete iz osebnih profilov na družbenih omrežjih ali javnih virov in so bile urejene brez privolitve - nekateri deli telesa so bili povečani, ženske pa so bile prikazane v seksualiziranih pozah z žaljivimi in seksističnimi opisi.

Platforma Phica, katere ime izvira iz vulgarnega italijanskega slengovskega izraza, deluje od leta 2005. Čeprav so bile proti njej že prej vložene prijave, je leta delovala brez resnejših posledic.

»Zgrožena sem, zgrožena!«

Platforma je bila zaprta, potem ko je primer sprožil javno obsodbo, njeni administratorji pa so uporabnike krivili za »neprimerno uporabo«.

»Zgrožena sem nad tem, kar se je zgodilo, in želim izraziti svojo polno solidarnost in podporo vsem ženskam, ki so bile žaljene, ponižane in katerih zasebnost je bila kršena,« je Melonijeva povedala za Corriere della Sera.

Med ženskami, katerih slike so bile zlorabljene, sta tudi znana vplivnica Chiara Ferragni in poslanka Evropskega parlamenta Alessandra Moretti, ki je vložila kazensko ovadbo proti odgovornim, v kateri navaja, da takšne platforme »spodbujajo k posilstvu in nasilju«.