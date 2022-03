Množice beguncev zapuščajo Ukrajino, naš fotoreporter je na madžarsko-ukrajinski meji (FOTO)

Ruski napad na Ukrajino je v beg pognal ogromno ljudi, njihovo število bo v prihodnjih dneh po pričakovanjih še naraščalo. Združeni narodi ocenjujejo, da jih je iz Ukrajine doslej zbežalo že 660.000, samo v enem dnevu je število naraslo za 140.000. Ob nadaljevanju bojev zato pričakujejo, da jih bo v kratkem pet milijonov. Če se bo to nadaljevalo, bomo verjetno priča največji evropski begunski krizi tega stoletja.

Oglejte si galerijo fotografij našega fotoreporterja Voranca Vogla, ki je trenutno v kraju Záhony na madžarsko-ukrajinski meji. Delova novinarja Lucijan Zalokar in Andraž Vrabec poročata, da so na železniški postaji v tem madžarskem kraju dobro organizirani. Vsakič, ko prispe vlak, prostovoljka prek megafona v angleščini nagovori potnike. Te dni je najpomembnejša informacija, da lahko begunci na blagajni prejmejo brezplačno vozovnico do Budimpešte, kamor jih je večina namenjena.

Preko ukrajinsko-madžarske meje je sicer od začetka vojne zbežalo od 60.000 do 70.000 ljudi. Največ je bilo tistih z dvojnim državljanstvom, žensk z otroki in tujcev, ki v Ukrajini bodisi delajo bodisi študirajo. A tudi na postaji ne manjka posameznikov, ki se vračajo v Ukrajino. »Z vlakom sem prišel iz Nemčije, kjer delam. Želim si domov, k družini, samo to,« je na peronu dejal starejši možakar z otožnim izrazom na obrazu. Na vprašanje, kaj pričakuje v domovini, se je zazrl v daljavo in odmahnil z roko. Kot da je obupal nad prihodnostjo. O tem, da premeščanje poteka gladko, priča dejstvo, da v Záhonyu skoraj nikomur ni treba prenočiti. Sprva so lokalne oblasti – humanitarci so polni hvale na njihov račun – zagotovile več ležišč v prostorih kulturnega centra, a praviloma jih potrebujejo le tisti, ki v to mestece s približno 4000 prebivalci prispejo pozno zvečer. Res pa je, da se razmere spreminjajo iz dneva v dan.

Največ ukrajinskih beguncev namenjenih na Poljsko

Na Poljsko je do zdaj prišlo 380.000 ukrajinskih beguncev. Po navedbah poljskih oblasti prihod beguncev z vzhoda zdaj poteka precej bolj tekoče in brez težav kot v prvih dneh ruske invazije na Ukrajino, poroča STA. Zastoji na mejnih prehodih naj bi bili krajši, saj so ukrajinski organi po posredovanju poljskih oblasti bistveno omilili mejni nadzor. V Varšavi zatrjujejo, da so na množico beguncev dobro pripravljeni.

Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da na meji ne poteka vse tako gladko, kot zatrjujejo pristojni. Težave pri prečkanju meje naj bi imeli predvsem Afričani, ki živijo v Ukrajini. To je več tisoč mladih študentov iz Nigerije, Gane, Kenije, Južne Afrike, Etiopije in Somalije, ki naj bi jim ukrajinski mejni organi preprečevali odhod iz države.

Okoli 100.000 ukrajinskih beguncev se je zateklo v Grčijo, po več deset tisoč je tudi v Moldaviji, Romuniji in na Slovaškem. Številni Ukrajinci imajo v tujini prijatelje in sorodnike, ki so jih pripravljeni sprejeti, tako da le manjšina potrebuje zavetje v zasilnih bivališčih, ki so jih vzpostavile posamezne države. Mnogi so se ali se tudi že odpravljajo naprej v druge evropske države, ki ne mejijo na Ukrajino. Od začetka ruskega napada na Ukrajino se je na Madžarsko doslej zateklo okoli 105.000 ukrajinskih beguncev, v Ukrajino pa se je od tam vrnilo približno 21.000 Ukrajincev.