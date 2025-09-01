OKOLJE

Formula 1 si prizadeva postati podnebno nevtralna do leta 2030

Greenpeace priznava, da so nekateri pristopi v formuli 1 obetavni, opozarja pa, da so dejstva prezrta in predstavljene t. i. psevdorešitve.
Fotografija: »Če želi biti verodostojno trajnostna, mora podvomiti o obsegu športa kot celote in se radikalno izogniti emisijam,« pravi Greenpeace. FOTO: Manon Cruz/Reuters
»Če želi biti verodostojno trajnostna, mora podvomiti o obsegu športa kot celote in se radikalno izogniti emisijam,« pravi Greenpeace. FOTO: Manon Cruz/Reuters

01.09.2025 ob 10:30
Glede na zadnje poročilo o napredku je dirkaška serija med letoma 2018 in 2024 zmanjšala svoje emisije za 26 odstotkov. Vendar je samoizdano poročilo polno piarovske retorike in sproža številna vprašanja, opozarja okoljska organizacija Greenpeace. Kakor pravijo, so nekateri pristopi formule 1 sicer obetavni, dejstva pa so ignorirana in predstavljene t. i. psevdorešitve. Vendar formule 1 že »v osnovi ni mogoče šteti za podnebno nevtralno,« poudarja Greenpeace.

Dirkaška serija je v obdobju 2018–2024 zmanjšala emisije za 26 odstotkov.

Po podatkih formule 1 so omenjeno 26-odstotno zmanjšanje dosegli le z uporabo trajnostnih letalskih goriv in biogoriv v logistiki, z novimi tovornimi zabojniki, alternativnimi viri energije, optimiziranimi operativnimi procesi in podobno. Brez teh sprememb, ocenjuje, bi se ogljični odtis še povečal, za približno 10 odstotkov. A hkrati je opazna izjemna rast na področju tekmovanj: število dirk se je povečalo z 21 na 24, svetovno občinstvo pa je zraslo na 6,5 milijona na leto, medtem ko je svetovna baza oboževalcev F1 ocenjena na več kot 826 milijonov.

Metodologija poročila F1 ima veliko slepo pego. Ignorira namreč pomemben dejavnik: potovanja navijačev, ki se v milijonih zgrinjajo na dogodke, in to predvsem v lastnih avtomobilih. S tremi dodatnimi dirkami na leto se število potovanj poveča za vsaj šestmestno število, kar pomeni več onesnaževanja. Prihodnje leto se bo prvenstvu pridružil še Cadillac, ki bo redno prevažala svoj tovor in veliko število zaposlenih po vsem svetu. Glede na to je resno govorjenje o zmanjšanju emisij CO2 močno vprašljivo, pravi Greenpeace, ki vidi nujno potrebo po ukrepanju.

Že v osnovi je ni mogoče šteti za podnebno nevtralno.

Potrebne so boljše povezave z javnim prevozom in ciljno usmerjene spodbude za potovanja z nizkimi emisijami ogljika. Greenpeaceova pobuda bi morala priti od lokalnih organizatorjev – držav, mest, občin in prevoznih podjetij. Na veliki nagradi Avstrije v Spielbergu so takšne spodbude ponudili za avtobusne in železniške povezave, veliko se dela tudi v Zandvoortu na Nizozemskem, kjer intenzivno promovirajo kolesarjenje.

Neprofitna organizacija pozitivno izpostavlja že izvedene ukrepe, kot so povečana uporaba obnovljivih virov energije, izboljšave učinkovitosti, regionalna logistična središča in bolje načrtovan koledar dirk z nižjimi stroški prevoza in potovanj. Vendar poudarja, da je tudi na teh področjih še veliko prostora za izboljšave.

Okoljevarstveniki opozarjajo tudi na dejstvo, da se večina gledalcev na ogled dirke v živo pripelje z lastnim avtomobilom. FOTO: Octavian Lazar Getty Images/iStockphoto
Okoljevarstveniki opozarjajo tudi na dejstvo, da se večina gledalcev na ogled dirke v živo pripelje z lastnim avtomobilom. FOTO: Octavian Lazar Getty Images/iStockphoto

