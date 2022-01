Na Hrvaškem potrdili prvi primeru flurone

Število okužb z novim koronavirusom se povečuje tudi na Hrvaškem. Čeprav je tam kakor v nekaterih evropskih državah vse več primerov okužb z različico omikron, pa so tam potrdili prvi primer 'flurone', hkratne okužbe s koronavirusom in z virusom gripe. To je v jutranji oddaji na HRT povedala Jasmina Vraneš s tamkajšnjega inštituta za javno zdravje.

Vraneševa pravi tudi, da je na Hrvaškem kar nekaj primerov ljudi, ki so za novim koronavirusom zboleli dvakrat, čeprav so bili cepljeni, zato poziva, naj se cepijo še s poživitvenim odmerkom, ker da se po petih mesecih količina protiteles močno zmanjša. Omikron so na Hrvaškem potrdili večinoma pri ljudeh, ki so potovali v države, kjer prevladuje ta različica.

Prvi primer potrdili v Izraelu

Prvi primer flurone so konec decembra potrdili v Izraelu. Dvojna okužba je bila prvič odkrita pri ženski, ki je rodila v medicinskem centru Rabin v Petah Tikvi. Kot so sporočili iz bolnišnice, se ženska, ki ni cepljena proti nobenemu virusu, počuti dobro. Simptomi so bili pri njej razmeroma blagi, zato še ni bilo mogoče ugotoviti, ali kombinacija obeh virusov povzroča resnejše bolezni.