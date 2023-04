Finska se je pridružila Natu, Rusija se je že odzvala, oglasil se je tudi Golob

Širitev Nata ogroža varnost in nacionalne interese Rusije, je danes v odzivu na vstop Finske v Nato dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ob tem je opozoril, da poteza Moskvo sili k sprejetju protiukrepov, čeprav Rusija vstop nordijske države vidi drugače kot morebiten vstop Ukrajine v zvezo, poročajo tuje tiskovne agencije. »Širitev Nata je napad na našo varnost in ruske nacionalne interese,« je po poročanju tiskovne agencije Interfax sporočil Peskov in dodal, da bo Rusija prisiljena sprejeti ustrezne taktične in strateške protiukrepe.

»Kremelj meni, da je to zadnja zaostritev razmer,« je dejal in zavrnil trditev, da je vstop Finske v Nato enak morebitnemu vstopu Ukrajine v zavezništvo. »Razmere na Finskem se bistveno razlikujejo od razmer v Ukrajini,« je zatrdil in ocenil, da so razmere v Ukrajini "ravno nasprotne in potencialno veliko bolj nevarne" kot v omenjeni nordijski državi. Po besedah Peskova Finska za razliko od Ukrajine namreč nikoli ni bila "protirusko usmerjena" in ni bila v sporu z Moskvo.

Rusija: Finska s pridružitvijo Natu izgubila svojo identiteto in neodvisnost

Rusko zunanje ministrstvo je v ločeni izjavi sporočilo, da je Finska s pridružitvijo Natu izgubila svojo 'identiteto in neodvisnost' in da so se razmere v severni Evropi s tem temeljito spremenile. Nadaljnji koraki Rusije bodo odvisni od 'konkretnih pogojev' vključitve Finske v zavezništvo, vključno z "namestitvijo Natove vojaške infrastrukture in oborožitvenih sistemov na njenem ozemlju", je ob tem napovedalo ministrstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Finska, ki je spričo ruske agresije na Ukrajino maja lani zaprosila za članstvo v Natu, je danes v Bruslju predala dokumente o pristopu, s čimer je postala 31. članica zavezništva. Na Natu poudarjajo, da bo s tem Finska postala varnejša, Nato pa močnejši. Članice bodo Finsko kasneje pozdravile s slovesnostjo na sedežu Nata.

Golob pozdravil vstop Finske v Nato

Predsednik vlade Robert Golob je pozdravil današnji vstop Finske v Nato. »Zavezništvo deluje na podlagi konsenza. Vesel sem, da se nam je danes ob strinjanju vseh članic pridružila Finska, ki z nami deli iste vrednote. Upam, da ji bo kmalu sledila še Švedska,« je zapisal na twitterju.