Novi škandal na Finskem: v premierkinem kabinetu sta se slikali zgoraj brez

»Po mojem mnenju fotografija ni primerna,« je v torek, 23. avgusta, novinarjem dejala finska premierka Sanna Marin. »Opravičujem se za to. Takšna fotografija ne bi smela nastati, sicer pa se na druženju ni zgodilo nič izjemnega.«

Njeno javno opravičilo zaradi neprimernega posnetka je prišlo le nekaj dni po tem, ko so bili razkriti posnetki njenega divjega plesa in zabave. Zvrstilo se je veliko kritik, pozvali so jo celo, naj se testira na droge. Premierka je brez omahovanja opravila test, da bi oprala svoje ime in dokazala, da ni zaužila prepovedanih substanc.

Marinova, ki je pri 36 letih ena najmlajših voditeljic na svetu, je dejala, da je bila zadnja kontroverzna fotografija posneta na zasebni zabavi s prijatelji v njeni rezidenci v Helsinkih po julijskem glasbenem festivalu.

»Savnali smo se, plavali in preživeli čas skupaj,« je opisala zabavo v svoji obmorski rezidenci.

Sporna fotografija

Na zadnji fotografiji, ki dviga prah, sta vplivnici, ki se poljubljata, medtem ko goli oprsji pokriva napis Finska.

Finci so bili razdeljeni pri opredeljevanju do premierkinega vedenja, pri čemer so nekateri izrazili podporo mladi voditeljici, ker je združila zasebno življenje s svojo odmevno kariero, medtem ko so drugi postavili vprašanja o tem, ali bi njene prostočasne dejavnosti lahko vplivale na njeno presojo.

Vodja socialdemokratov Marinova je v petek opravila testiranje na droge, pri čemer je dejala, da nikoli ni jemala drog in da na zabavi, ki se je je udeležila, ni videla nikogar, da bi to počel. V ponedeljek so bili že znani rezultati. Test na droge je bil negativen.

Finska premierka Sanna Marin sodeluje na paradi Helsinki Pride 2022 v Helsinkih na Finskem 2. julija 2022. FOTO: Lehtikuva, Via Reuters

Finski tabloid Seiska je objavil še en video, ki naj bi bil posnet pozneje iste noči v nočnem klubu v Helsinkih in na katerem se zdi, da premierka, poročena mati enega otroka, intimno pleše s finskim glasbenikom ob pesmi I Got A Feeling skupine Black Eyed Peas. Marinovo, ki ima štiriletnega otroka z možem Markusom Räikkönenom, so v tej noči opazili med tesnim plesom z najmanj tremi različnimi moškimi, dvema je celo sedla v naročje.

Ni pa prvič, da se je finska predsednica vlade znašla pod drobnogledom medijev in v središču pozornosti. Januarja je za Reuters povedala, da so bile ona in njene kolegice tarča obsežnega sovražnega govora zaradi svojega spola in videza, ko so bile na položaju. Decembra 2021 pa se je bila prisiljena opravičiti, ker je preživela noč v nočnem klubu, potem ko je prišla v tesni stik z nekom, ki je bil pozitiven na koronavirus. Povedala je, da je zamudila SMS-sporočilo z navodili za samoizolacijo, ker je službeni telefon pustila doma, čeprav naj bi kot premierka imela napravo ves čas pri sebi.