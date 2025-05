Finska na nogah! Putin krepi vojaško prisotnost ob meji, Helsinki se pripravlja na najhujše

Finska vojska pričakuje, da bo Rusija po koncu vojne v Ukrajini povečala število vojakov ob njuni skupni meji, je sporočil generalmajor Sami Nurmi, vodja strateškega oddelka finskih obrambnih sil. Kot članica zveze NATO se Finska, kot pravi Nurmi, na morebitne grožnje pripravlja z vso resnostjo – in predvsem preventivno. »Naša naloga je, da se pripravimo na najslabši možni scenarij,« je poudaril.

Rusija gradi novo vojaško infrastrukturo

Po poročanju The New York Times naj bi satelitski posnetki prikazovali širitev ruske vojaške infrastrukture ob meji s Finsko – od vrst vojaških šotorov in vozil do obnovljenih hangarjev za lovce ter gradnje na doslej nedejavni bazi za helikopterje. Nurmi ob tem poudarja, da gre za »zmerne priprave« in ne množične projekte: »Gre za fazno gradnjo, predvsem pripravo terena, namestitev opreme in postavljanje nove infrastrukture.«

Čeprav ta razvoj dogodkov ni nepričakovan – še zlasti po hitrem finskem vstopu v NATO leta 2023 – finske obveščevalne službe in vojska ruske premike zelo pozorno spremljajo.

Ograja, senzorji in budno opazovanje meje

Finska ob tem nadaljuje tudi s fizičnim utrjevanjem meje. Mejna straža je v sredo sporočila, da je končala prvo fazo postavitve 35 kilometrov dolge ograje, ki je del širšega načrta za 200-kilometrsko zaporo na vzhodni meji. Ograja je opremljena s kamerami in naprednimi senzorji, ki znajo razlikovati ljudi od živali.

Ograja na rusko-finski meji. FOTO: Leonhard Foeger Reuters

Meja med državama je sicer že več kot leto dni zaprta, potem ko je Helsinki obtožil Moskvo, da načrtno usmerja prosilce za azil proti finskemu ozemlju.

Trump ostaja brezbrižen, Finci se vseeno pripravljajo

Na premike Rusije se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da ga situacija »sploh ne skrbi« ter da bosta Finska in Norveška »zelo varni«. Generalmajor Nurmi je ocenil, da neposredne vojaške grožnje za Finsko ali NATO trenutno ni.

»Takoj po napadu na Ukrajino smo zaprosili za članstvo v NATO. Ko smo bili sprejeti, je Rusija napovedala spremembe v vojaški razporeditvi ob meji,« je pojasnil Nurmi.

Čeprav finska javnost dogajanja ne spremlja z zaskrbljenostjo, ostaja visoka pripravljenost za civilno obrambo. Finska nacionalna ženska organizacija Nasta, ki se ukvarja s pripravami na izredne razmere, poroča o nenehnem zanimanju za usposabljanja. Več kot 800 žensk se je prijavilo za spomladanski tečaj, prostori pa so zapolnjeni v zgolj nekaj minutah.

Vodja komunikacij pri Nasti, Suvi Aksela, pravi, da povečana ruska prisotnost ni osrednja tema v Helsinkih: »To ni alarmantno. Nismo presenečeni – že ob vstopu v NATO je Rusija napovedala, da bo okrepila prisotnost. In kot poznamo Rusijo, bodo to tudi storili.«