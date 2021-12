Film Omikron iz leta 1963 napovedal prihodnost: Kaj če je vse zarota?

Z informacijo o novi različici koronavirusa, ki so jo najprej odkrili v Južni Afriki, se širijo tudi nove teorije zarote, ki so očitno postale nujni sestavni del pandemije. Novo različico so poimenovali omikron, po 15. črki grške abecede, Svetovna zdravstvena organizacija ima zanjo uradno ime – B.1.1.529. Strokovnjaki opozarjajo, da je to najbolj nalezljiva različica izmed vseh, kar je spet pognalo strah v kosti številnih ljudi.

Z novo različico pa so splet preplavile tudi nove teorije o pandemiji in virusu. Ena izmed njih trdi, da je seveda vse zrežirano, kar naj bi dokazoval film z naslovom Omikron iz leta 1963. »Gremo proti peklu« je oznanil eden izmed prestrašenih na twitterju po ogledu filma, »vesoljci zavzamejo telo zemljana, da se naučijo vse o našem planetu in ga prevzamejo«.

Naj poudarimo, da film nima nikakršne zveze s pandemijo, edina povezava z aktualnimi dogodki je njegov naslov. Seveda pa to ne bo prepričalo prepričanih. Omenjena teorija je namreč že dobila novo nadaljevanje. Širi se oglasni plakat za film Omicron Variant: Dan, ko je Zemlja postala pokopališče. Ta je v ljudeh sprožil še več domišljije. Množično so ga delili po spletnih omrežjih, izkazalo pa se je, da je nekdo (Becky Cheatle) poster iz 70. let preoblikoval in mu dodal naslov in podnaslov. Kot je Becky pojasnila, je bila to samo šala, ker ji besedna zveza Omicron Variant zveni kot naslov za znanstvenofantastični film.