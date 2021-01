Ferfila: Trump se je politično pokopal, Bidnu pretijo nevarnosti

REUTERS Nasilni izgredi. FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

»To je Trumpa dokončno pokopalo«

Tem čerem se bo moral Biden izogibati

REUTERS Joe Biden. FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Ameriški kongres je danes v nadaljevanju zasedanja, ki je bilo v sredo za nekaj časa prekinjeno zaradi vdora privržencev predsednikav Kapitol, potrdil zmago demokrata Joeja Bidna za predsednika ZDA in Kamale Harris za podpredsednico . S tem je končan postopek potrjevanja izida volitev.Incident, v katerem so Trumpovi podporniki vdrli v kongresno palačo, je sprožil predsednik sam, saj jih je na shodu pozval, naj gredo nad kongres. Na kakšen način, če sploh, bi lahko Trump odgovarjal za nasilni incident? Glede na njegovo nadaljnje delovanje bi bila po mnenjus fakultete za družbene vede edina možna sankcija za Trumpa njegov odpoklic. V skladu s 27. amandmajem ustave je namreč omenjena ta možnost, ki so jo že velikokrat uporabili pri predsednikih in podpredsednikih ZDA. »Če bo on totalno nekooperativen v nadaljevanju, ga lahko bodisi senat bodisi kongres ali podpredsednik in ministri odstavijo. In to bi bila bolj politična kazen. To bi bil njegov totalni politični propad, ki si ga je v veliki meri že do zdaj izkopal. S tem se ga je republikanska stranka verjetno do konca odpovedala.«Trump je sicer po incidentu izjavil, da bo konec januarja prenos oblasti potekal mirno, kljub temu da izida volitev ne priznava. Pa lahko do 20. januarja pričakujemo še kakšne nasilne izgrede? Ferfila meni, da ne. »Jaz mislim, da je bilo dovolj. Da je mera polna. Tudi če gledamo podporni shod, ki ga je organiziral na dan, ko je kongres zasedal, in je mislil, da bi lahko izsilil zmago. Verjetno se je zakalkuliral in tukaj se je pokazala njegova politična nezrelost. Morda je upal na to, kar je bilo teoretično še možno, da bi kongres razveljavil volitve in jih pripisal njemu oziroma da bi poslal nove volitve v predstavniški dom, kjer bi lahko zmagal, če bi glasovale zgolj delegacije. Ampak to je bila čista utopija.«Po mnenju Ferfile je Trump na zadnjem shodu »očitno malce preveč ognjevito pozval udeležence in seveda v tej skupinski dinamiki je prišlo do tega ekscesnega napada na kongres, ki je seveda nezaslišan«. Meni, da se je s tem republikanska stranka Trumpu dokončno odrekla. »Ravnala je državotvorno in sprejela rezultat volitev, on pa tega ni mogel sprejeti. Enostavno se je zaprl v to lupino samoobžalovanja. To ga je dokončno pokopalo. Druga njegova napaka, ki pomeni žebelj v njegovo politično krsto in zaradi katere je izgubil predsedovanje, pa je bilo napačno ravnanje med epidemijo.«Kot nam je po telefonu še dejal profesor na katedri za analizo politik in javno upravo, je dejstvo, da je ameriška družba razdeljena, a hkrati poudarja, da so delitve na levo in desno po vsem svetu nekaj povsem običajnega. Je pa po njegovem mnenju zdaj to nasprotje je prišlo do nivoja, ki ni več sprejemljiv. »Zdaj je prešlo v to nasilje, ki ga sicer ni bilo veliko. Jaz sem pričakoval več nasilja po razglasitvi Bidnove zmage, tako da jaz mislim, da se je s tem ta nasilna epizoda končala. Velik del privržencev je sprejel dejstvo, da je izgubil na volitvah, on pa tega ni mogel sprejeti.« Ferfila meni, da bo večina sprejela novega predsednika.Biden ima po mnenju Ferfile razmeroma proste roke za uveljavljanje svoje politike, a hkrati opozarja na nevarnosti, ki pretijo Bidnu. »Če bo šel prehitro in pretirano v levo, kar seveda je možno, bo to izzvalo negativen odziv​, ki se bo, upajmo, pokazal le na izgubljenih volitvah čez dve leti, ko bodo spet volili oba domova kongresa. Tu bi moral Biden zelo previdno zastaviti ta svoj projekt, ki je do neke mere absolutno potreben.« Po mnenju Ferfile so zmanjšanje socialnih razlik, 'zelena preobrazba', investicija v infrastrukturo potrebni. A če bo pretirano zvišal davke, tega nihče ne bo sprejel z lahkoto. To je po njegovem mnenju glavna prednost Trumpa, saj je ta vse davke znižal.»Če bo Biden naredil preveliko proračunsko luknjo, je to druga nevarnost, tretja pa je gospodarstvo in popuščanje Kitajski. To so največje čeri, ki se jim bo moral Biden izogibati, sicer bo čez dve leti izgubil oba domova in bo s tem blokirano uresničevanje njegove politike.« Ferfila sicer meni, da bo treba počasi sprejeti, da je Kitajska postala svetovna gospodarska velesila, njen model pa da preverjeno deluje.