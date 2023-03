Fed ključno obrestno mero spet zvišal, tokrat za 0,25 odstotne točke

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) je v skladu s pričakovanji tudi na tokratnem zasedanju ključno obrestno mero dvignil za 0,25 odstotne točke. Ob tem so zapisali, da bodo težave v bančnem sektorju »verjetno« vplivale na inflacijo.

FOMC je ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj posojajo denar, za 0,25 odstotne točke zvišal že februarja.

Obresti sicer dviga od marca lani, ključna obrestna mera pa je po današnjem zvišanju na ravni od 4,75 do 5,00 odstotka. Od junija do vključno novembra so jo centralni bankirji zviševali po 0,75 odstotne točke, decembra so tempo zviševanja upočasnili na 0,50 odstotne točke, 1. februarja letos pa na 0,25 odstotne točke.

Inflacija se počasi umirja, vendar je še daleč od cilja denarne politike Federal Reserve, ki je na letni ravni postavljen pri dveh odstotkih.

Pred nedavnim propadom banke SVB, ki je med drugim tudi posledica politike zvišanja obresti, se je v strokovnih krogih od tokratnega zasedanja napovedovalo zvišanje ključne obrestne mere za 0,50 odstotne točke, saj se je inflacija izkazala za zelo trmasto. Po pretresih v bančnem sektorju pa se je večina analitikov strinjala, da dvig ne bo višji od 0,25 odstotne točke.

Težave v bančnem sektorju bodo po navedbah Feda "verjetno" vplivale na inflacijo, saj bodo kreditni pogoji za gospodinjstva in podjetja strožji.