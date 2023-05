Fašistični pozdravi sredi Trsta! Kaj o tem pravi predsednica Pirc Musar?

V Trstu se je v petek zbrala skupina ljudi, ki so na ulici skandirali s fašističnim pozdravom. To so storili v spomin skrajnega desničarskega politika Almeriga Grilza ob 36. obletnici njegove smrti.

Po poročanju Televizije Slovenija je bil na srečanju skrajnih desničarjev v Trstu tudi član deželne vlade Furlanije - Julijske krajine in član stranke Bratje Italije.

Na dogodek se je odzvala slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki se ravno mudi na obisku v Italiji. »To, kar se je zgodilo, ta pozdrav, je neki negativen simbol negativnega časa, ki je povzročil veliko trpljenja, nasilja in nespoštovanja. S predsednikom Sergiom Mattarello sva se zavezala k skupni evropski poti, k poti sodelovanja in spoštovanja in upam, da bomo to pot nadaljevali, je povedala za RTVS.