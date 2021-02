Farmacevt namerno uničil 600 doz cepiva

Ameriški farmacevt iz Wisconsina Steven Brandenburg je 24. in 25. decembra lani nalašč vzel iz hladilnika okrog 600 doz cepiva Moderne proti koronavirusu, da jih je pokvaril, ker je prepričan, da je cepivo škodljivo. Brandenburga so aretirali in ostal je brez službe. Meni namreč, da cepivo proti koronavirusu povzroča neplodnost in obenem vsebuje mikročipe, s katerimi potem vlada nadzira cepljene. Sodni dokumenti iz Wisconina med drugim kažejo tudi, da je Brandenburg prepričan, da je Zemlja ploščata, nebo pa ni resnično. Nekatere zdaj zanima, kako se mu je uspelo izšolati za farmacevta.



Brandenburg je sicer 24. decembra vzel iz hladilnika cepivo in ga pustil na toplem tri ure. To je potem ponovil naslednjo noč, ko je doze odkrila sodelavka Sarah Sticker. Bolnišnica Aurora v Graftonu, kjer je lekarna, je sprva sporočila, da je šlo za napako.

Vendar pa je Stickerjeva takoj posumila v sodelavca, ki ji je pred tem mesece dolgo polnil glavo s svojimi teorijami zarote. Prijavila ga je in 30. decembra je potem dejanje priznal preiskovalcem. »Cepivo sem pustil zunaj, da ne bo učinkovito, ker sem prepričan, da je škodljivo.«



V bolnišnici so sicer s tem pokvarjenim cepivom 26. decembra cepili 57 ljudi. O škodljivih posledicah cepljenja s pokvarjenim cepivom ne poročajo, so pa morali potem vse cepiti znova.

