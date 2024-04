Fanta ima le ena od siamskih dvojčic

Medtem ko nekateri javkajo, da je življenje težko, ker se zdijo sami sebi drugačni od drugih, drugi svojo drugačnost sprejemajo z odprtimi rokami. Siamski dvojčici Carmen in Lupita Andrade sta na tiktoku razkrili, kako je živeti, če si deliš telo. Danes 23-letni Mehičanki, ki zdaj živita v ZDA, sta na družbenem omrežju odgovarjali na vprašanja, ki jima jih najpogosteje zastavljajo ljudje.

Med drugim sta pojasnili, da nista nujno utrujeni obe hkrati, saj imata ločene možgane. Prav tako je mogoče, da ena spi, medtem ko je druga budna, sta pojasnili dekleti, ki si delita telo od pasu navzdol. »Ne, udov druga druge ne moreva nadzorovati,« je razkrila Lupita, ki je povedala tudi, da lahko vozi avto. Tehnično ga sicer vozi Carmen, saj je desna noga njena.

Takole sta bili videti pri šestnajstih. FOTO: Cloe Poisson

Ker si delita krvni obtok, sta – če se napije ena – pijani obe, vendar pa ne obe enako močno, saj imata vsaka svoj želodec. »Še vedno sva dve ločeni osebi, imava vsaka svojo osebno izkaznico in identifikacijsko številko, številko socialne in take stvari,« sta pojasnili.

Carmen ima že tri leta fanta, s katerim sta se spoznala prek zmenkarske aplikacije. »Nikoli nisem prikrivala dejstva, da sem siamska dvojčica. Zaradi tega sem dobivala veliko ponudb moških s fetiši,« je razkrila in dodala, da je takoj vedela, da je Daniel drugačen, saj njegovo prvo vprašanje ni bilo povezano s tem. Dvojčici sta razkrili tudi, ali načrtujeta družino. »Ne moreva imeti otrok in jih niti nočeva, tudi moj partner čuti enako,« je povedala Carmen. Za Lupito, ki nima fanta, je dejala, da je aseksualna. Dvojčici si delita reprodukcijske organe.

Dvojčici sta obdani z ljubečo družino. FOTO: Cloe Poisson Profimedia

Ker imata toliko skupnih organov, bi ločitev ene od druge pomenila preveliko tveganje. Kot pravita, se druga druge ne naveličata, kljub temu da sta skupaj vsako sekundo v dnevu. »Včasih sva zvečer izčrpani in se nočeva pogovarjati. Takrat uporabiva vsaka svojo pametno napravo in počneva vsaka svoje stvari,« smo izvedeli. Ker sta združeni vse življenje, pravzaprav niti ne vesta, kako bi bilo, če bi bili ločeni.

Staršem dvojčic so zdravniki ob rojstvu napovedali, da ne bosta živeli dolgo, zato je vsako novo leto, ki ga dosežeta, za družino skoraj čudež.