Facebook tarča posmeha: poglejte, kaj pomeni novo ime

Potem ko je pred dnevi ustanovitelj in glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg sporočil, da se bo Facebook odslej imenoval Meta, se svet čudi nenavadni potezi in nenavadni izbiri imena. Mnogi menijo, da gre za preobračanje pozornosti zaradi zadnjih kritik in težav, v katerih se je znašel Facebook, na drugi strani pa se vrstijo šaljive pripombe zaradi izbire imena.

Uporabniki socialnega omrežja se mu posmehujejo zlasti v Izraelu, saj je beseda Meta zelo podobna hebrejski besedi za »mrtev« (dead). Na Twitterju in drugih omrežjih se je že pojavilo kup šal na ta račun, uporabniki jih objavljajo s ključnikom #FacebookDead in namigujejo na Facebookove težave v zadnjem času.

Aplikacije ohranjajo imena

Facebook je ime krovnega podjetja spremenili v Meta. Njihova spletna družbena omrežja oziroma aplikacije Facebook, Instagram in WhatsApp ohranjajo zdajšnja imena.

Do spremembe imena prihaja v času, ko se podjetje sooča s hudo krizo največjega spletnega družbenega omrežja na svetu in se obenem poskuša usmeriti tudi na nova področja delovanja, kot je med drugim tudi svet virtualne resničnosti oziroma t. i. Metaverse. Pred kratkim so napovedali, da nameravajo v EU zaposliti 10.000 ljudi, da bi razvili omenjeni Metaverse.

Podjetje je nedavno pretresel škandal, potem ko je žvižgačka Frances Haugen predala zajeten kup internih dokumentov najprej Wall Street Journalu, nato pa še drugim medijem, ki sedaj objavljajo neprijetne podrobnosti. Gre za navedbe, da se vodstvo podjetja osredotoča le na dobiček in zanemarja škodljive posledice svojih storitev za posameznike in družbe.