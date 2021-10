Facebook ima novo ime

Prvi mož Facebooka Mark Zuckeberg je sporočil, da se bo podjetje preimernovalo v Meta. Razlog za to je vizija o virtualni resničnosti za prihodnost, ki jo imenuje »metaverzum«. Kot pravi, bo tor prostor, kjer bodo ljudje lahko komunicirali, delali in ustvarjali izdelke ter vsebine.

Zuckerberg je svojo odločitev podprl tudi s trditvijo, da ime Facebook preprosto ne zajema več vsega, kar počnejo. Poleg svojega primarnega družbenega omrežja zdaj vključuje še Instagram, Messenger, slušalke Quest VR in drugo.

Kot so še zapisali na spletni strani podjetja, Meta gradi tehnologije, ki ljudem pomagajo pri povezovanju, iskanju skupnosti in rasti podjetij. »Ko je Facebook zaživel leta 2004, je spremenil način povezovanja ljudi. Aplikacije, kot so Messenger, Instagram in WhatsApp, so navdušile milijarde ljudi po vsem svetu. Zdaj Meta presega 2D zaslone k impresivnim izkušnjam, kot sta razširjena in navidezna resničnost, da bi pomagala zgraditi naslednjo evolucijo družbene tehnologije,« poudarjajo.