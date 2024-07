Evrosong v Švici na referendum: desna stranka se boji »satanizma«

Zmaga švicarskega pevca Nema na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije bo televizijski spektakel prihodnje leto popeljala v Švico, kjer poteka izbiranje mesta, ki bo prevzelo organizacijo in finančne stroške. V igri so štiri mesta, a desničarski stranki EDU in SVP razmišljata o referendumih proti javni finančni podpori v potencialnih mestih.

Kandidati za izvedbo 69. tekmovanja za pesem Evrovizije so Zürich, Ženeva, Basel in Bern v povezavi z Nemovim domačim krajem Bielom. Ponudbe so postale znane konec junija, mesto gostiteljice spektakla, ki bo potekalo v sredini maja 2025, pa bo izbrano predvidoma do konca avgusta.

Toda finančne zahteve gostovanja Evrovizije – in v nekaterih delih celo strah pred okultnim – so sprožile grožnje z lokalnimi referendumi, da bi zagotovili, da mesta ne bodo obremenjena s prireditvijo.

Nad stroški niso navdušeni

Tekmovanje namreč postavlja mesta gostiteljice v središče pozornosti, saj si je letošnji dogodek v Malmöju na Švedskem ogledalo 163 milijonov gledalcev po vsem svetu. Prav tako pozitivno vpliva na hotelsko in turistično industrijo, saj se v mesto zgrinjajo evrovizijski fanatiki, umetniki in delegacije sodelujočih držav.

Švicarski volivci so vajeni, da neposredno odločajo o tem, kako bodo porabili svoje davke, in nekateri nad morebitnimi stroški in težavami, ki bi jih povzročil prihod evrovizijskega cirkusa v mesto, niso preveč navdušeni.

Manjša desničarska krščanska stranka Zvezna demokratična unija (EDU) si prizadeva za referendume proti javni finančni podpori v vsakem potencialnem mestu gostitelju. »Najbolj nas moti, da se vse bolj slavita ali vsaj tolerirata satanizem in okultizem,« je dejal član izvršnega odbora EDU Samuel Kullmann. Največja stranka v državi, desno orientirana Švicarska ljudska stranka (SVP), razmišlja o možnostih referenduma v Zürichu in Bernu.