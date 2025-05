Evropski voditelji po pogovoru s Trumpom za okrepitev pritiska na Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump je po današnjem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom opravil tudi telefonski pogovor z več evropskimi voditelji. V ospredju pogovora so bili naslednji koraki v prizadevanjih za mir v Ukrajini, pri čemer so evropski voditelji napovedali okrepitev pritiska na Rusijo s sankcijami.

Trump in Putin sta danes več kot dve uri razpravljala o številnih temah, pri čemer je bila v ospredju vojna v Ukrajini. Kot je po pogovoru dejal Trump, bosta Moskva in Kijev takoj začela pogovore o prekinitvi ognja in končanju vojne. Dodal je še, da se bosta o pogojih za končanje vojne pogajali obe strani in pogovor s Putinom označil za dobrega.

Kmalu po klicu s Putinom se je Trump pogovarjal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, italijansko premierko Giorgio Meloni in finskim predsednikom Alexandrom Stubbom.

Nadaljnji ukrepi

Omenjeni evropski voditelji so v pogovoru s Trumpom napovedali okrepitev pritiska na Rusijo s sankcijami, je sporočila nemška vlada. Voditelji so prav tako izrazili pripravljenost spremljati Ukrajino na poti do prekinitve ognja, ZDA pa so se strinjale, da se bodo z evropskimi partnerji tesno usklajevale o pogovorih glede Ukrajine, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po napovedih bodo zunanji ministri članic EU v torek v Bruslju uradno potrdili 17. sveženj sankcij proti Rusiji, pričakovati pa je tudi že prvo razpravo o nadaljnjih ukrepih, saj Evropska komisija pripravlja že nov sveženj.

Von der Leyen se je medtem Trumpu danes zahvalila za njegova neutrudna prizadevanja za prekinitev ognja. »Pomembno je, da so ZDA še naprej angažirane. Še naprej bomo podpirali Volodimirja Zelenskega, da bi dosegli trajni mir v Ukrajini« je zapisala na omrežju X.

Meloni pa je dejala, da Trump, Zelenski in preostali evropski voditelji pozdravljajo ponudbo papeža Leona XIV., da bi Vatikan gostil pogovore med Ukrajino in Rusijo.