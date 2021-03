Evropski parlament o svobodi medijev v Sloveniji – brez Janše

Razprava bo v sredo ob 15. uri.

Iz Evropskega parlamenta so sporočili, da premier Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti v razpravi ne bosta sodelovala. Po neuradnih informacijah je Janša predlagal pogovor 26. marca po vrhu EU.

Evropski parlament bo prihodnjo sredo na plenarnem zasedanju razpravljal tudi o svobodi medijev v Sloveniji. Načrtovano razpravo o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem in Madžarskem so namreč v parlamentu ob potrditvi dnevnega reda plenarnega zasedanja danes razširili tudi na Slovenijo.Odločitev je sprejela konferenca predsednikov, ki vključuje predsednika parlamenta in vodje političnih skupin v parlamentu. Razprava bo v sredo ob 15. uri. Razširitev razprave na Slovenijo je predlagala druga največja skupina v parlamentu, socialdemokrati (S&D).Iz največje, desnosredinske skupine Evropske ljudske stranke (EPP), ki je politična družina premierja, so sporočili, da je njihova skupina danes na sestanku konference predsednikov nasprotovala razširitvi razprave na Slovenijo. Pred plenarnim zasedanjem prihodnji teden je v petek popoldne načrtovana razprava o Sloveniji v okviru skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG), ki jo vodi evropska poslanka iz Nizozemske iz vrst liberalcevRazprava bo virtualna in javna. Trajala bo od 13.30 do 16. ure. Skupina, ki jo pripravlja, deluje v okviru odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe). V njej ni članov iz Slovenije.Med sodelujočimi v petkovi razpravi so po navedbah parlamenta predstavnik Evropske komisije, predvidoma varuh človekovih pravic, direktor CNVOS, predsednica DNS, predvidoma predsednik ZNP, raziskovalni novinarin profesor na FDVJanša in Simoniti sta sicer v sporočilu, ki so ga v torek objavili na spletni strani vlade, odgovorila, da bi izmenjavo mnenj morali organizirati v fizični obliki v prostorih Evropskega parlamenta, da bi morala biti javna in da bi morala omogočati celovito predstavitev vseh tem. Obenem sta evropsko poslanko in 't Veldovo povabila, da se pridruži delovni skupini za ugotavljanje dejstev, ki jo je predsednik vlade Janša predlagal Evropski komisiji.