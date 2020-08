Evropski komisar zaradi domnevnih kršitev koronskih omejitev odstopil

Evropski komisar za trgovino Phil Hogan je odstopil s položaja, potem ko se je nanj usul plaz kritik, ker se je prejšnji teden na Irskem udeležil elitne zabave, na kateri so se kršili ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med drugim poročata irska radiotelevizija RTE in britanski BBC. Svojo odstopno izjavo je že poslal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen.



Hogan je v sporočilu za javnost zapisal, da je so očitki o njegovem spornem ravnanju med zadnjim bivanjem v domovini postali moteči za njegovo delo in bi v prihodnjih mesecih škodili opravljanju komisarske funkcije.



Komisar se je zaradi udeležbe na omenjeni zabavi znašel pod silovitim pritiskom. Na večerji irskega parlamentarnega golf kluba se je prejšnjo v sredo zbralo več kot 80 izbranih povabljencev - med njimi zdaj že nekdanji minister za kmetijstvo Dara Calleary, vrhovni sodnik, vrsta poslancev in tudi komisar Hogan.



Le dan pred tem je vlada v Dublinu spričo vse višjega števila na novo okuženih sprejela vrsto dodatnih zaščitnih ukrepov, ki naj bi zajezili epidemijo covida-19. Pri tem je med drugim izrecno poudarila, naj ne bo »nobenih uradnih ali neuradnih dogodkov ali zabav« v hotelskih restavracijah, še posebej ne v Dublinu, kjer se virus širi najhitreje.



Kot pa je v četrtek razkril irski časnik Examiner, je na tej večerji za isto mizo sedelo po deset gostov, na zabavi pa je bilo tudi več kot 50 ljudi, kolikor jih še dovoljujejo sedanja pravila. Preiskavo dogodka je sprožila celo policija.



Premier Micheal Martin je Hogana, sicer nekdanjega vladnega ministra, že v soboto zvečer pozval, naj »temeljito premisli o svojem položaju«. Pred tem je v Dublinu odstopilo več vidnih funkcionarjev in politikov, premier pa se je v nedeljo tudi odločil, da predčasno s počitnic pokliče člane parlamenta.



A kot je v nedeljo poudaril Hogan, on ne odgovarja irskemu premierju, ampak predsednici Evropske komisije. Ta je od njega zahtevala celovito poročilo, ki ji ga je Hogan predložil že v nedeljo zvečer, a je predsednica zahtevala dodatna pojasnila.

Hogan je danes v sporočilu za javnost obžaloval, da je njegov obisk Irske povzročil toliko zaskrbljenosti, nelagodja in razburjenja. Zagotovi je, da se je vedno trudil držati vseh ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa na Irskem in da je tudi med spornim dogodkom menil, da sledi vsem smernicam, še posebej ko je dobil izvid o negativnem testu. Kljub temu se je še enkrat Ircem opravičil za napake, ki jih je storil med bivanjem v domovini.



Poudaril je tudi, da v celoti prepoznava in razume izziv, ki ga predstavlja pandemija covida-19 za gospodarstvo in družbo. Zaveda se tudi uničujočih posledic zdravstvene krize na posameznike in družine in v celoti razume prizadetost in jezo, ki jo Irci čutijo, ko menijo, da javni funkcionarji ne sledijo istim standardom kot oni. Je pa vseeno zatrdil, da ni prekršil nobenega zakona, bi pa se moral koronskih smernic bolj dosledno držati.