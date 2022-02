Evropska unija odločno proti Rusiji: to so prve sankcije

V predlogu prvega svežnja sankcij EU proti Rusiji zaradi priznanja neodvisnosti Luganska in Donecka so poleg ukrepov proti odgovornim za ta korak tudi ukrepi proti bankam, ki financirajo rusko vojsko, preprečitev dostopa ruskih oblasti do evropskih finančnih trgov ter trgovinski ukrepi proti omenjenima regijama, so sporočili iz institucij EU.

Predlog prvega svežnja sankcij sta v skupni izjavi »o ruski agresiji proti Ukrajini« najavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Odločitev Rusije, da prizna neodvisnost proruskih separatistov v Lugansku in Donecku na vzhodu Ukrajine ter da pošlje svoje sile na to območje je »nezakonita in nesprejemljiva«, sta zapisala. Ta poteza po njunih besedah krši mednarodno pravo, ozemeljsko celovitost in suverenost Ukrajine ter mednarodne zaveze Rusije, s čimer dodatno zaostruje krizo.

O tem predlogu prvega svežnja sankcij bodo danes popoldne na neformalnem zasedanju razpravljali zunanji ministri EU. Večina jih je v Parizu, preostali bodo sodelovali virtualno. Zasedanje se začne ob 16. uri.

Ravnanje Rusije obsodili tudi slovenski evroposlanci

Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so medtem povečini obsodili rusko priznanje neodvisnosti ukrajinskih samooklicanih republik Doneck in Lugansk, ki jo vidijo kot kršitev ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine ter grožnjo miru.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je priznanje označila za kršitev mednarodnega prava.