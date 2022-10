Evropska komisija uslišala pobudo Slovenije: BiH kmalu korak bliže EU?

Evropska komisija predlaga, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v EU, je danes v Evropskem parlamentu dejal evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi. Poudaril je, da mora BiH izpolniti več pogojev, med drugim na področjih sodstva, boja proti korupciji in svobode izražanja. Končno odločitev bodo sprejeli voditelji EU.

Iz kabineta predsednika republike so sporočili, da Borut Pahor pozdravlja današnjo odločitev Evropske komisije, da Evropskemu svetu predlaga dodelitev statusa države kandidatke Bosni in Hercegovini.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, gre za pobudo Slovenije, ki jo je predsednik Pahor prvič uradno predstavil v govoru na letošnji Münchenski varnostni konferenci, 22. februarja 2022. Njegova pobuda je tedaj in kasneje sprožila veliko odmevov, saj se je zavzel, da se Bosni in Hercegovini dodeli status celo brez slehernega pogoja (fast track), kar bi bilo zunaj ustaljene prakse in do tedaj brez primere v zgodovini.

Velik pomen za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu

»Pri tem je predsednik Pahor poudarjal, da pri Bosni in Hercegovini ne gre za ozko administrativno izpolnjevanje pogojev, marveč za prvovrstno geopolitično vprašanje. Njegova pobuda je bila javnosti posredovana pred rusko agresijo na Ukrajino, prav argument geopolitike pa je potem prevladal, da se je Evropski svet junija letos odločil za dodelitev takega statusa Ukrajini (fast track),« so še zapisali.

Današnja odločitev Evropske komisije vzbuja veliko upanje, da bo na decembrskem zasedanju Sveta EU Bosna in Hercegovina dobila status kandidatke, kar je po mnenju predsednika republike Pahorja prelomno iz dveh razlogov: prvič, ker se s tem dejansko začenja evropska perspektiva Bosne in Hercegovine, in drugič, ker je to velikega pomena za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu.