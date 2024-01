Evroposlanko preiskujejo, vohunila naj bi za Ruse

Evroposlanka iz Latvije Tatjana Ždanoka že dve desetletji sodeluje z rusko obveščevalno službo FSB, je v ponedeljek razkril ruski preiskovalni časnik The Insider. Omenjena očitke odločno zanika, Evropski parlament pa je po poročanju bruseljskega spletnega biltena Politico že uvedel preiskavo navedb v časniku.

Časnik, ki je članek pripravil v sodelovanju z estonsko novičarsko spletno stranjo Delfi Estonia, latvijskim časopisom Re:Baltica in švedskim časopisom Expressen, se sklicuje na elektronska sporočila med Tatjano Ždanoka in dvema ruskima uradnikoma. V njih so, kot piše, izrecna in podrobna poročila o njenem delu kot evropske poslanke, zlasti glede spodbujanja proruskega razpoloženja v baltski regiji.

The Insider še razkriva, da je Tatjana Ždanoka delovala za eno od služb v sklopu FSB in poročala dvema različnima vodjema najmanj med letoma 2004 in 2017.

Tatjana Ždanoka, ki je trenutno nepovezana evroposlanka, trditve časnika odločno zanika. Kot je v ponedeljek zapisala na družbenem omrežju facebook, v nasprotju s številnimi latvijskimi znanimi osebnostmi ni bila nikoli povezana s sovjetsko obveščevalno službo KGB in ni sodelovala z nobeno drugo obveščevalno službo.

Uvedena preiskava

Evropski parlament je v zvezi z navedbami časnika že uvedel preiskavo, je po pisanju Politica v ponedeljek sporočil tiskovni predstavnik Evropskega parlamenta. Dodal je, da predsednica parlamenta Roberta Metsola te očitke jemlje zelo resno. Po njegovih besedah je zadevo predala svetovalnemu odboru za kodeks ravnanja, v sredo pa jo bo predstavila na konferenci predsednikov parlamenta.

Preiskavo v zvezi z navedbami na račun Tatjane Ždanoka je uvedla tudi njena nekdanja evropska stranka, Evropska svobodna zveza (EFA), ki je v Evropskem parlamentu v politični skupini skupaj z Zelenimi. Tatjana Ždanoka je morala po pisanju Politica aprila 2022 zapustiti skupino Zelenih/EFA, ker ni hotela obsoditi ruske invazije v Ukrajini. Njena nacionalna stranka ostaja del stranke na krovni ravni EFA.

Tatjana Ždanoka je bila med 13 poslanci Evropskega parlamenta, ki so marca 2022 glasovali proti resoluciji, ki obsoja rusko invazijo na Ukrajino, še navaja Politico.

Je pomagala Rusiji?

Vodja odbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve, španski evroposlanec Adrian Vazquez Lazara, je na družbenem omrežju X sporočil, da je njegova politična skupina Renew Europe zahtevala razpravo o t. i. ruski aferi na plenarnem zasedanju v Strasbourgu prihodnji teden.

Tudi latvijska varnostna služba VDD je sporočila, da bo preiskala očitke. Kot so navedli, je poslanska imuniteta Tatjani Ždanoka pomembno pomagala pri njenih dejavnostih v podporo geopolitičnim interesom Rusije. V Latviji je pomoč tuji državi pri spodkopavanju Latvije kaznivo dejanje šele od leta 2016, zakonske spremembe na tem področju pa sta med drugim spodbudili ruska priključitev Krima leta 2014 in podpora Tatjane Ždanoka tej potezi Moskve, še navaja Politico.