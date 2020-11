Evropo zajeli množični protesti

REUTERS V Franciji so nasprotovali predlogu zakona, ki bi prepovedoval snemanje policistov. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

46

tisoč protestnikov se je zbralo v francoski prestolnici.

Minulo soboto se je na ulice britanske in francoske prestolnice ter nekaj obmejnih mest med Nemčijo in Poljsko zgrnilo na tisoče protestnikov, ki so v glavnem izražali nestrinjanje z ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, v Franciji pa so ljudje ogorčeni tudi zaradi predloga novega zakona, ki bi prepovedoval snemanje policistov, ko ti opravljajo svoje delo.Francoski protestniki, v središču Pariza se jih je kljub protikoronskim ukrepom zbralo okrog 46.000, so bili tudi najbolj nasilni, zažgali so več avtomobilov in policiste obmetavali s kamenjem, 37 so jih pri tem ranili. V Londonu je bila udeležba na protestih, na katerih so izražali nestrinjanje z ukrepi vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa, še posebno z zaprtjem države, manjša, a so policisti aretirali 155 ljudi. Proteste so označili za nezakonite, saj so ljudje kršili omejitve, ker večina ni nosila zaščitnih mask, pa so ogrožali tudi zdravje ljudi.Proti ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki da posegajo v pravice državljanov, je protestiralo tudi več kot 1000 ljudi iz Nemčije in Poljske, ki so se zbrali v Frankfurtu ob Odri ter v poljskem mestu Slubice. O aretacijah niso poročali, kljub temu da so tudi tam udeleženci kršili ukrepe, saj mnogi niso nosili zaščitnih mask, prav tako niso ohranjali primerne fizične razdalje.