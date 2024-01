Evropo zajel ekstremen mraz: umrla mati in sin (12), trupli komaj našli (FOTO)

Mamo in sina (12) so našli mrtva na Finskem, potem ko ju je med smučanjem zasul snežni plaz. Truplo matere so našli v torek, truplo otroka pa zjutraj.

»Potek dogodkov še ni jasen, zdi pa se, da je do te nenavadne nesreče prišlo zaradi kombinacije slabih vremenskih razmer in snežnega plazu,« je pojasnil Kirsi Huhtamäki, policist, ki vodi preiskavo.

FOTO: Lehtikuva Via Reuters

V torek okoli 14. ure je mati poklicala reševalce in prosila za pomoč zaradi slabega vremena. Reševalna akcija je stekla takoj, a z mamo ni bilo več mogoče vzpostaviti stika, prav tako reševalci ponesrečenca niso našli na mestu, kjer jim je povedala, da je.

Izjemno nizke temperature, sneg in močan veter

Iskanje so dodatno upočasnili slabe vremenske razmere – močan veter in temperatura –23 stopinj – širina snežnega plazu, debel sneg, ki je prekril mater in otroka, ter nevarnost novih snežnih plazov. Poleg tega je tisti del Finske skoraj ves čas v temi, saj sonce vzhaja le pet ur.

Sredi Dunaja veter s hitrostjo 111 kilometrov na uro Prebivalce avstrijske prestolnice je danes presenetil močan veter, ki je v središču mesta dosegel hitrost 111 kilometrov na uro, kar je četrta najvišja hitrost od začetka meritev leta 1985. Dunajski gasilci so morali večkrat na teren, številne mestne parke pa so preventivno zaprli. Veter naj bi se ponoči umiril.

V Skandinaviji so temperature že drugi dan zapored dosegle –40 stopinj, v švedski regiji Kvikkjokk-Årrenjarka pa so padle na –43,6 stopinje, kar je najnižja temperatura, zabeležena na Švedskem v zadnjih 25 letih.

Izjemno nizke temperature, sneg in močan veter so motili promet po severni Evropi, kjer je bilo zaprtih več mostov ter odpovedanih nekaj vlakov in trajektov. Tudi šole so bile zaprte zaradi ekstremnih vremenskih razmer.

FOTO: Ritzau Scanpix Via Reuters

Reševalne službe in vojska so do jutra reševale potnike iz približno 1000 avtomobilov, ki so ponoči ostali ujeti v snežnem metežu na jugu Danske.

Danska policija je voznike opozorila, naj ne potujejo, razen če je to nujno potrebno, saj so razmere na cestah slabe zaradi vetra in snega. Val hladnega zraka, ki je prišel iz Sibirije in z Arktike, je zajel tudi zahod Rusije, kjer so se temperature spustile do –30 stopinj, kar je pod povprečjem za ta letni čas. Oblasti v Moskvi, Sankt Peterburgu in drugih območjih so opozorile na možne nevarnosti za zdravje.

Vremenski kaos tudi na jugu Evrope

V južnih delih Evrope prevladuje milejše vreme, ki pa je kljub temu povzročilo kaos. V Veliki Britaniji je voznik umrl, ko je na njegov avto padlo drevo. Nevihta Henk, kot so jo poimenovali britanski meteorologi, je povzročila izpade električne energije, težave v prometu in gmotno škodo. Izdanih je bilo 300 opozoril pred poplavami in 10.000 domov je ostalo brez elektrike. Zaradi obilnega dežja v severnofrancoskih regijah Pas-de-Calais in Nord so evakuirali okoli 200 ljudi, okoli 10.000 pa jih je ostalo brez elektrike. Voda je poplavila ceste v Blendecquesu, zaradi česar so lokalne oblasti izdale opozorilo pred poplavami, navaja The Guardian.

FOTO: Molly Darlington Reuters

Državni meteorološki zavod je sporočil, da še danes veljajo opozorila zaradi poplav, ki bi lahko nastale na severu in na mejah z Belgijo, Luksemburgom in Nemčijo. Napovedanega je še več dežja, pričakujejo pa tudi vetrove s hitrostjo do 100 kilometrov na uro.