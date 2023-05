Evropi preti nova kriza, znanstveniki opozarjajo, da prihaja brutalno poletje

Južno Evropo letošnjo poletje ne čaka nič dobrega. Pripraviti se mora na strašno sušo, piše Reuters in pri tem opozarja, da nekatere regije že čutijo pomanjkanje vode in kmetom se posledično obeta najslabši pridelek v desetletjih.

Podnebne spremembe zelo vplivajo na Južno Evropo, zaradi njih postaja regija vse bolj vroča in sušna. Leta ponavljajočih se suš so izpraznila zaloge podtalnice. Zemlja v Španiji in južni Franciji je postala suha kot poper. Nizki vodostaj rek in vodnih zalog letos ogrožajo tudi proizvodnjo energije v hidroelektrarnah.

Z naraščanjem temperatur znanstveniki opozarjajo, da je Evropa na poti do še enega brutalnega poletja. Spomnimo, da je bilo lansko poletje v Evropi najbolj vroče vse odkar merijo temperaturo, sušo, ki jo je vročina povzročila, pa so raziskovalci označili za najhujšo v zadnjih 500 letih. Letos je stanje doslej najhujše v Španiji.

»Suša bo letos še hujša,« je napovedal raziskovalec Jorge Olcina iz Alicanteja v Španiji. Že zdaj je stanje prehudo, da bi ga lahko izboljšale padavine. V tem času lahko pričakujemo le lokalne padavine, ki pa ne bodo bistveno izboljšale padavinskega primanjkljaja. Španski kmetijski minister se je že aprila obrnil po pomoč na Evropsko komisijo, saj so posledice suše tako enormne, da jih sami ne zmorejo sanirati.

Vplivi podnebnih sprememb

S posledicami globalnega segrevanja se seveda ne sooča zgolj Evropa, še hujša suša je letos v Afriki, v Argentini pa so doživeli sušo, kot je ne pomnijo, ki jim je uničila pridelek soje in koruze.

Na Mediteranu je zdaj povprečna temperatura za 1,5 stopinje višja kot pred 150 leti. Znanstveniki niso začudeni, saj so na to že leta opozarjali. Ugotavljajo pa, da vlade držav na dogajanje niso pripravljene, da na podnebne prilagoditve niso pripravljena podjetja in kmetje, ki bi morali način pridelovanja hrane prilagoditi manjši porabi vode. Tudi na Portugalskem se že soočajo s predčasno sušo na kar 90 odstotkih ozemlja, huda suša pa je prisotna na petini ozemlja - tj. petkrat večje območje kot lani.

V Španiji je pomanjkanje vode tako veliko, da so že zdaj tisoči odvisni od vode, ki jim jo vozijo s cisternami. Regije v bližini Katalonije so že uvedle restrikcije pri porabi vode. Kmetje poročajo o 80-odstotkov manjšem pridelku. Najhujše so posledice pri pridelavi žit in olj.