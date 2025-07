General Alexus Grynkewich, poveljnik ameriških sil v Evropi, trdi, da imata Evropska unija in ZDA le leto in pol časa, da se pripravita na morebiten vojaški spopad s Kitajsko in Rusijo. Grynkewich je izjavil, da bi bila kitajska ofenziva na Tajvan verjetno usklajena z ruskimi dejanji, kar bi lahko privedlo do globalnega konflikta.

»Oba scenarija bi se lahko odvila hkrati,« je opozoril general. Na srečanju vojaških in obrambnih voditeljev je leto 2027 izpostavil kot »potencialno krizno leto« in dodal, da je čas za priprave omejen, navaja Bild.

»Potrebovali bomo vsak kos opreme, vsako orožje in vsak kos streliva, ki ga lahko dobimo, da bomo pripravljeni,« je dejal.

Po poročanju Bilda se nemška vlada boji morebitnega ruskega napada na manjšo članico Nata, ker se boji, da Nemčija in druge evropske države do leta 2029 ne bodo pripravljene na obrambo. Zato celo člani vlade že napovedujejo rusko vojaško provokacijo leta 2027.