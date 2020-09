Evropi napovedal večje število smrti

Število okužb z novim koronavirusom je v porastu ne le v Sloveniji, ampak po vsem svetu. V nedeljo je padel neslavni rekord, testiranja so razkrila kar 307.930 novih okužb, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). To pa ni edina slaba novica, ki je prišla iz te organizacija.



Vodja urada WHO za Evropo Hans Kluge je napovedal, da bo v Evropi oktobra in novembra naraščalo dnevno število smrtnih primerov zaradi covida 19. »Vse težje bo. Oktobra, novembra bomo priče večji smrtnosti,« je ob ponovnem hitrem naraščanju števila okužb z novim koronavirusom v Evropi, kjer sicer število smrti zaradi covida 19 za zdaj ostaja razmeroma stabilno, dejal Kluge.



»Vem, da v tem trenutku države ne želijo slišati te slabe novice,« je dejal Kluge na spletni konferenci 55 članic WHO iz Evrope. Poudaril, da želi poslati »pozitivno sporočilo«, da se bo pandemija enkrat vendarle končala. Posvaril pa je pred prevelikimi pričakovanji, da bo razvoj cepiva proti novemu koronavirusu končal pandemijo. »Ves čas poslušam, da bo cepivo končalo pandemijo. Seveda ne bo tako,« je dejal. »Sploh ne vemo, ali bo cepivo pomagalo vsem skupinam prebivalstva. Zdaj dobivamo nekaj znakov, da bo to pomagalo eni skupini, drugi pa ne,« je dejal. Dodal pa: »Če bomo morali naročati različna cepiva, bo to logistična nočna mora.«







»Konec pandemije bo trenutek, ko se bomo kot skupnost naučili živeti z njo. In to je odvisno od nas in to je zelo pozitivno sporočilo,« je zatrdil Kluge.



V Evropi se je število novih okužb s koronavirusom v zadnjih tednih močno povečalo, zlasti v Španiji in Franciji, kar je sprožilo uvedbo novih omejitev za potovanja, in to le nekaj mesecev za tem, ko so jih ukinili. Samo v petek je bilo v Evropi potrjenih več kot 51.000 novih primerov, kar je več kot na vrhuncu epidemije v aprilu. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je opozoril, da se je v Avstriji začel drugi val, bolnišnice pa se hitro polnijo na Češkem.



V Evropi se je z virusom sars-cov-2 okužilo okoli 4,5 milijona ljudi, število smrti pa ostaja na približno enaki ravni od začetka junija, to je med 400 in 500 smrtmi dnevno, čeprav se je poleti začelo povečati število okužb.