Pekal nad Evropo! Pri sosedih že smrtne žrtve, ekstremna vročina bo vztrajala

Pred nekaj dnevi je v Andrii v južni Italiji zaradi slabosti umrl delavec, ki je delal na polju. Včeraj, 30. junija, se je v Bologni med gradbenimi deli okoli poldneva zgrudil še en delavec in umrl zaradi srčnega infarkta. Čeprav vpliva ekstremne vročine na srčni zastoj ni mogoče natančno izmeriti, je jasno, da podnebna kriza močno poslabšuje pogoje za vse, ki vsakodnevno delajo na prostem.

Italijanski sindikati pritiskajo na podjetja, naj v času ekstremnih temperatur zdravje delavcev postavijo na prvo mesto. Lokalne oblasti pa so – vsaka po svoje – začele uvajati prepovedi dela v najbolj vročih urah dneva. Do zdaj je že 13 dežel sprejelo posebne odloke, s katerimi zaustavljajo delo v najbolj izpostavljenih sektorjih ob ekstremni vročini: Ligurija, Toskana, Lacij, Umbrija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Sicilija in Sardinija, v zadnjih urah pa so se jim pridružile še Lombardija in Emilija-Romanja.

Trajanje ukrepa se med deželami razlikuje, a najbolj kritično obdobje je praviloma med 12:30 in 16. uro. Prepoved se nanaša predvsem na kmetijski sektor, vrtnarstvo, logistiko, gradbeništvo in podobne dejavnosti.

Tudi tam, kjer odlokov ni, svetujejo preventivne ukrepe

Tudi v deželah brez uradne prepovedi lokalne oblasti priporočajo ukrepe za zmanjšanje telesnega napora delavcev v najbolj vročih urah: zgodnejši začetek delovnega časa, več odmorov v senčnih območjih z dostopom do pitne vode ter izmenjevanje delovnih turnusov.

53-letna ženska je včeraj popoldne umrla v Bagheriji v provinci Palermo med sprehodom po ulici Via Aiello. Ženski, ki je trpela za srčno boleznijo, je vročina povzročila slabo počutje, izgubila je zavest in omedlela na pločniku. Več reševalcev jo je poskušalo oživiti, a ji niso mogli pomagati. Posredovali so tudi karabinjerji, poroča ilmessaggero.it.

Kljub regijskim ukrepom številni opozarjajo na popolno odsotnost nacionalne strategije.

»Učinki podnebne krize so čedalje bolj prisotni. Veliko mest je v teh dneh označenih z rdečim opozorilom, kar pomeni resno tveganje za zdravje državljanov in delavcev. Podnebje se je spremenilo, temperature so višje in tudi način dela ter zakonodaja ga morata slediti. A vlada Meloni ni sprejela nobenega ukrepa, še manj pa dodelila sredstva za Nacionalni načrt prilagajanja podnebnim spremembam,« je ostro kritiziral senator Avs Tino Magni, predsednik parlamentarne komisije za delovne pogoje, izkoriščanje in varnost pri delu.

»Enako velja za ministrico Calderone: ni slišati nobenega odziva. Nekatere dežele so že sprejele ukrepe za zaščito delavcev pred vročinskimi udari z začasno prekinitvijo del v najbolj vročih urah. Druge, kot je Lombardija, jih sprejemajo zaradi pritiska sindikatov. A glavni problem je, da dežele ukrepajo vsaka po svoje, ker ni enotnega državnega okvira,« je dodal Magni.

Sindikalne organizacije že dlje časa pozivajo ministrico k takojšnjemu ukrepanju za zaščito delavcev, izpostavljenih ekstremni vročini. A do danes brez odgovora. »Vročina je vedno večja nevarnost, ki zahteva takojšnje ukrepe za varovanje zdravja in varnosti na delovnem mestu. Časa za čakanje ni več.«

Evropa v rdečem: opozorila zaradi vročine, požarov in ogrožanja javnega zdravja

Oblasti v Španiji, na Portugalskem, v Grčiji, Franciji in Italiji te dni izdajajo opozorila zaradi ekstremne vročine, nevarnosti požarov in tveganj za javno zdravje. Stara celina, ki se segreva najhitreje na svetu, še naprej doživlja najhujše posledice podnebne krize, poroča today.it.

Po poročanju STA bi se lahko temperature povzpele do 41 stopinj Celzija. Za zaščito prebivalcev so sprejeli več ukrepov, med drugim so ponekod odpovedali pouk. Zaradi posledic neurja iz preteklega tedna pa so začasno ukinili mednarodno železniško povezavo med Parizom in Milanom.

V Franciji je danes delno ali v celoti odpovedan pouk na več kot 1300 šolah, saj je v učilnicah prevroče, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pristojne oblasti v Parizu zaradi ekstremne vročine staršem svetujejo, naj otroke danes in v sredo zadržijo doma. Francoski premier Francois Bayrou pa je napovedal pogovore med ministrstvom za izobraževanje in župani o prilagoditvah šolskih stavb, ki so večinoma zelo slabo izolirane.

V francoski prestolnici so prav tako omejili promet z avtomobili, med drugim so za obiskovalce zaprli tudi vrh Eifflovega stolpa.

Zaradi posledic neurja, ki je Francijo zajelo pretekli teden, pa so začasno ukinili železniško povezavo med Parizom in Milanom. V neurju se je na železniških tirih namreč nabralo veliko blata.

S hudo vročino se te dni spopadajo tudi drugod po južni Evropi, denimo v Španiji in na Portugalskem, kjer pričakujejo temperature do 43 stopinj Celzija.