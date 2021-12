Evropa v primežu omikrona

Svet se je znova znašel v primežu koronavirusa, tokrat nove različice omikron, ki se med ljudmi širi z vrtoglavo hitrostjo. Na Portugalskem je že postal prevladujoča različica, s katero se vsak dan okuži na tisoče ljudi, o rekordnih okužbah poročajo iz Italije, Francije in Velike Britanije. Tam so sprejeli nove ukrepe, s katerimi poskušajo zmanjšati širjenje virusa, med njimi so denimo delo od doma in obvezno testiranje.

Na Portugalskem tik pred novim letom napovedujejo zaprtje nočnih klubov in barov, podaljšali bodo tudi šolske počitnice, ki bi se morale drugače končati v začetku januarja. V Italiji so znova uvedli obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem, tudi tu bodo nočni klubi in bari ostali zaprti do 31. januarja, prav tako do takrat ni dovoljeno zbiranje ljudi na prostem ali v zaprtih prostorih.

V Franciji, kjer so pred dnevi prvič zabeležili več kot 100.000 okužb v enem dnevu, so prepovedali množična silvestrovanja, tistim, ki nameravajo praznovati v družbi, pa svetujejo, da se prej testirajo. V začetku prihodnjega leta namerava francoska vlada vstop v lokale in na sredstva javnega prevoza dovoliti le cepljenim. Prav tako je francoski premier Jean Castex zaradi vedno več primerov omikrona v Veliki Britaniji prepovedal vstop Britancem v Francijo, v državo lahko tako vstopijo samo francoski državljani, ljudje, katerih partner je francoski državljan in tisti, ki imajo v Franciji stalno bivališče.

Na Otoku je premier Boris Johnson že prejšnji teden napovedoval zaostrovanje ukrepov med prazniki, a je za zdaj nekoliko stopil na zavoro. Tudi v Združenem kraljestvu je sicer obvezno delo od doma za tiste, ki ga na tak način lahko opravljajo, kršitelje, tako zaposlene kot tudi njihove delodajalce, pa čakajo visoke kazni.