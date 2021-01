Evropa uvaja novost, Slovenija med najslabšimi

Epidemiološki zemljevid Evrope. FOTO: ECDC

Predsednica Evropske komisijeje po virtualnem vrhu EU napovedala nove ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, in sicer uvedbo novih oznak na epidemiološki karti Evrope. S temnordečo barvo bi označili območja, iz katerih bi se potniki morali pred odhodom testirati, po vrnitvi iz njih pa oditi v karanteno. Vsa nenujna potovanja v teh območjih bi bila močno odsvetovana.Razlikovanje med svetlordečimi in temnordečimi območji je po besedah von der Leynove nujno za ohranitev odprtih meja, kar je bistveno za nemoten pretok blaga in ohranitev delovanja notranjega trga. Evropa je zdaj v glavnem eno, rdeče epidemiološko območje, čeprav so razlike med posameznimi deli velike, je še pojasnila. S temnordečo barvo bi označili tista območja, kjer je »širjenje virusa na zelo visoki ravni,« je dejala. Označevanje epidemioloških con ne bi bilo odvisno od državnih meja.Komisija bo predlog podrobneje predstavila v ponedeljek. Evropski center za preprečevanje bolezni in nadzor (ECDC) je objavil zemljevid Evrope, ki naj bi bil komisiji v pomoč pri določanju temnordečih con. Če vzamemo kot kriterij 14-dnevno incidenco okužb na sto tisoč prebivalcev, je večji del Evrope, tudi Slovenija, temnordeče obarvan. Svetlo rdeča je le večina Norveške, Bolgarije in Grčije, večji del Finske pa oranžne barve.Predsednik Evropskega svetapa je po sestanku povedal, da so se voditelji članic strinjali, da je treba razmisliti o omejitvi potovanj, če niso nujna.Tako Michel kot von der Leynova sta opozorila na mutacije virusa, ki so veliko bolj nalezljive. Voditelji držav so govorili tudi o potrdilih o cepljenju. Voditelji so se strinjali, da je treba najprej opredeliti zdravstveni vidik dokumentov, ki bodo potrdili, da je bila oseba cepljenja, pozneje pa bodo razpravljali o tem, katere pravice oziroma privilegije naj takšna potrdila zagotavljajo, je povedal Michel.Voditelji so podprli sveženj predlogov komisije za preprečitev oziroma zajezitev tretjega vala pandemije. Ključni predlogi se nanašajo na okrepitev sekvenciranja, pospešitev cepljenja, potrdila o cepljenju in solidarnost s tretjimi državami.