Evropa se pripravlja na vojno! Satelitski posnetki razkrivajo velike spremembe v slovenski soseščini

Gradbene dejavnosti na lokacijah za proizvodnjo orožja so se od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 močno pospešile. Trend se pojavlja v času, ko se vlade Evropske unije soočajo z izzivi vzdrževanja oskrbe Kijeva z orožjem in obnavljanja lastnih zalog, zlasti glede na potencialno majavo zavezanost ZDA evropski varnosti, kritične razmere opiše Financial Times.

Resen problem za Evropo Strokovnjaki poudarjajo, da zmogljivosti napadov na dolge razdalje ostajajo resen problem za Evropo. Fabian Hoffmann, raziskovalec na Univerzi v Oslu, je dejal, da so rakete ključne za odvračanje Rusije. »So predpogoj za zmago Nata, ker ne bomo mogli slediti tempu ruske mobilizacije. Z dramatično širitvijo Rusije je najboljše, kar lahko storimo, vzpostavitev verodostojnega odvračalnega mehanizma - da če boste streljali na nas, bomo streljali nazaj. Če pa želimo kdaj priti tja, moramo drastično razširiti svojo proizvodnjo,« je zatrdil. Prednostna področja proizvodnje tako vključujejo rakete, zračno obrambo, topništvo in brezpilotne letalnike.

Tako so s pomočjo podatkov več kot tisoč preletov satelita Sentinel-1 Evropske vesoljske agencije spremljali spremembe na 150 lokacijah v lasti 37 podjetij, specializiranih za proizvodnjo orožja. Podatki kažejo, da približno tretjina pregledanih lokacij kaže znake širitve ali novih gradbenih del. Analiza je pokazala, da so se površine z vidnimi spremembami povečale s 790.000 kvadratnih metrov v obdobju od leta 2020 do 2021 na kar 2,8 milijona kvadratnih metrov od leta 2024 do 2025.

Evropa opušča mirnodobni model proizvodnje

»To so globoke in strukturne spremembe, ki bodo srednjeročno in dolgoročno preoblikovale obrambno industrijo,« je dejal William Alberque, nekdanji direktor Nata za nadzor nad orožjem.

Letna zmogljivost proizvodnje orožja se je v Evropi od ruske invazije povečala s 300.000 na približno dva milijona do konca letošnjega leta

Med lokacijami z največjimi širitvami je skupni projekt nemškega obrambnega velikana Rheinmetall in madžarske državne družbe N7 Holding v Várpaloti na zahodu Madžarske, kjer je bil zgrajen ogromen obrat za strelivo in eksplozive.

Prva tovarna na Madžarskem je bila dokončana julija 2024 in proizvaja strelivo za pehotna bojna vozila. Gradnja še poteka, proizvajala pa bo tudi 155-milimetrske topniške granate in strelivo za tanke Leopard 2.

Analiza je vključevala tudi 88 lokacij, povezanih s programom EU ASAP, ki subvencionira proizvodnjo streliva in raket s 500 milijoni evrov. Podatki kažejo, da so podjetja, ki so prejela sredstva ASAP, rasla hitreje kot druga.

Komisar EU za obrambo Andrius Kubilius je ob tem povedal, da se je letna zmogljivost proizvodnje orožja v Evropi od ruske invazije povečala s 300.000 na približno dva milijona do konca letošnjega leta. Velik del te rasti gre pripisati podjetju Rheinmetall, ki načrtuje povečanje proizvodnje 155-milimetrskih granat s 70.000 leta 2022 na 1,1 milijona do leta 2027.