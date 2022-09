Evropa se pripravlja na izpad mobilnega omrežja

Odločitev Rusije, da po ukrajinskem konfliktu ustavi dobavo plina po ključni dobavni poti v Evropo, je povečala možnosti za pomanjkanje električne energije. V Franciji so razmere še slabšajo zaradi zaprtja več jedrskih elektrarn zaradi vzdrževanja.

Huda zima lahko postavi evropsko telekomunikacijsko infrastrukturo na preizkušnjo, zaradi česar bodo morala podjetja in vlade poskušati najti rešitev. Trenutno v številnih evropskih državah ni dovolj rezervnih sistemov, da bi lahko obvladali obsežne izpade električne energije, so povedali štirje direktorji telekomunikacij, kar poveča možnost izpadov mobilne telefonije.

Države Evropske unije, vključno s Francijo, Švedsko in Nemčijo, poskušajo zagotoviti, da se komunikacija nadaljuje, tudi če bi izpadi električne energije izpraznili rezervne baterije, nameščene na tisoče celičnih anten, razporejenih po njihovem ozemlju. Evropa ima skoraj pol milijona telekomunikacijskih stolpov in večina jih ima rezervne baterije, ki zdržijo približno 30 minut za delovanje mobilnih anten.

V Franciji bi splošni izpadi elektrike prizadeli samo dele države na podlagi rotacije, kar ne bi vplivalo na delovanje bolnišnic, policije in vlade. FOTO: Leon Vidic, Delo

Francoski načrt

V Franciji vključuje načrt, ki ga je predstavil distributer električne energije Enedis, morebitne izpade električne energije do dve uri v najslabšem možnem primeru. Splošni izpadi elektrike bi prizadeli samo dele države na podlagi rotacije, kar ne bo vplivalo na delovanje bolnišnic, policije in vlade. Že v poletnih mesecih so se prav o tem vprašanju pogovarjali francoska vlada, telekomunikacijski operaterji in Enedis, enota javnega podjetja EDF. Francoska zveza telekomunikacij (FFT), lobistična skupina, ki zastopa Orange (ORAN.PA), Bouygues Telecom in Altice's SFR, je opozorila na Enedis, ker ne more izvzeti anten iz izpadov električne energije. Enedis vsebine pogovorov z vlado o tem ni želel komentirati, poroča Reuters.

Enedis je v izjavi za Reuters dejal, da je lahko izoliral odseke omrežja za oskrbo prednostnih strank, kot so bolnišnice, ključni industrijski obrati in vojska, in da so lokalne oblasti dolžne dodati infrastrukturo telekomunikacijskih operaterjev na seznam prednostnih strank. »Morda bomo do te zime izboljšali svoje znanje o tej zadevi, vendar ni enostavno izolirati mobilne antene (od ostalega omrežja),« je dejal uradnik francoskega finančnega ministrstva, ki je poznal pogovore, saj tiskovni predstavnik francoskega finančnega ministrstva ni želel komentirati pogovorov z Enedisom, telekomunikacijskimi skupinami in vlado, še dodaja Reuters.

Švedska, Nemčija in Italija

Telekomunikacijska podjetja na Švedskem in v Nemčiji so svojim vladam prav tako izrazila zaskrbljenost zaradi morebitnega pomanjkanja električne energije, je povedalo več virov, ki so seznanjeni z zadevo. Švedski telekomunikacijski regulator PTS sodeluje s telekomunikacijskimi operaterji in drugimi vladnimi agencijami pri iskanju rešitev, če bo elektrika racionalizirana, je dejal.

PTS financira nakup prenosnih bencinskih črpalk in mobilnih baznih postaj, ki se povezujejo z mobilnimi telefoni za obvladovanje daljših izpadov električne energije, je povedal tiskovni predstavnik PTS.

Italijanski telekomunikacijski lobi je za Reuters povedal, da želi, da se mobilno omrežje izključi iz kakršnih koli izpadov električne energije ali ustavitve varčevanja z energijo, in bo to vprašanje obravnaval pri novi italijanski vladi. Izpadi električne energije povečajo verjetnost okvare elektronskih komponent, če so izpostavljene nenadnim prekinitvam, je v intervjuju povedal vodja telekomunikacijskega lobija Massimo Sarmi.

Razvajena Evropa

Proizvajalca telekomunikacijske opreme Nokia in Ericsson sodelujeta z mobilnimi operaterji, da bi ublažila vpliv pomanjkanja električne energije, so povedali trije viri, ki so seznanjeni z zadevo. Obe družbi tega nista želeli komentirati. Za zmanjšanje dodatne porabe energije morajo evropski telekomunikacijski operaterji pregledati svoja omrežja in posodobiti opremo z uporabo energetsko učinkovitejših radijskih zasnov. Telekomunikacijska podjetja uporabljajo za varčevanje z energijo programsko opremo za optimizacijo pretoka prometa, da stolpi »spijo«, ko niso v uporabi, in izklopijo različne frekvenčne pasove, hkrati sodelujejo tudi z nacionalnimi vladami in preverjajo, ali obstajajo načrti za vzdrževanje storitev.

V Nemčiji ima Deutsche Telekom 33.000 mobilnih radijskih postaj (stolpov) in njegovi mobilni sistemi za zasilno napajanje lahko podpirajo le majhno število od njih hkrati, je dejal tiskovni predstavnik podjetja. Deutsche Telekom bo v primeru dolgotrajnih izpadov električne energije uporabljal mobilne sisteme zasilnega napajanja, ki se v glavnem zanašajo na dizel. Francija ima približno 62.000 mobilnih stolpov, vendar industrija ne bo mogla opremiti vseh anten z novimi baterijami, je dejala predsednica FFT Liza Bellulo.

Evropske države, ki so desetletja navajene na neprekinjeno oskrbo z električno energijo, običajno nimajo generatorjev, ki bi zagotavljali delovanje dalj časa. »Morda smo nekoliko razvajeni v velikih delih Evrope, kjer je električna energija precej stabilna in dobra,« je dejal vodja telekomunikacijske industrije. »Naložbe v področje skladiščenja energije so morda manjše kot v nekaterih drugih državah.«