Evropa na trnih: Rusija na robu državljanske vojne

Iz ruske regije Voronež, na poti iz Rostova na Donu proti Moskvi, prihajajo poročila o bojnih operacijah ruske vojske. Pred tem je že britansko obrambno ministrstvo poročalo, da so pripadniki Wagnerja na poti skozi Voronež. Glede na nekatera poročila naj bi po Rostovu na Donu tudi tam že zasedli vojaške objekte.

Kot je javil regionalni guverner Aleksander Guzev, ruske oborožene sile v Voronežu »v okviru protiteroristične operacije izvajajo potrebne bojne akcije«. Zavrnil pa je navedbe, da naj bi se po regiji premikal vojaški konvoj. Britanski BBC sicer navaja vire, po katerih naj bi Wagner zavzel vojaške objekte v mestu.

Iz mesta poročajo tudi o požaru, ki je izbruhnil v skladišču nafte v mestu. Guzev je sporočil, da se z njim bojuje 100 gasilcev. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo ogromen steber črnega dima, ki se dviga s prizorišča. Guzev vzroka požara ni navedel, nekateri mediji pa so objavili posnetke vojaškega helikopterja na območju pred eksplozijo.

Voronež meji na Ukrajino in leži okrog 600 kilometrov južno od Moskve, na pol poti med rusko prestolnico in Rostovom na Donu. Tam se nahaja sedež ruskega poveljstva za jug države in pripadniki Wagnerja so danes že zavzeli tamkajšnje vojaške objekte.

Vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin je po petkovi napovedi upora proti vojaškemu vodstvu danes napovedal pohod proti Moskvi, če se ruski obrambni minister Sergej Šojgu in načelnik generalštaba Valerij Gerasimov ne bosta srečala z njim.

Ruske oblasti so po petkovemu pozivu Prigožina k uporu proti ruskemu obrambnemu ministrstvu tako v Voronežu kot Moskvi razglasile protiteroristično operacijo, v okviru katere izvajajo poostrene varnostne ukrepe in izvajajo nadzor.

Evropa opazuje in čaka

EU pozorno spremlja razmere v Rusiji in ostaja v stiku z evropskimi voditelji in partnerji držav članic skupine G7, je v tvitu zatrdil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Podobno sporočilo o spremljanju razmer prihaja iz več evropskih držav, med drugim Nemčije in Francije. Kijev v dogajanju vidi dokaz šibkosti Rusije.

Michel je po uporu proti vojaškemu vodstvu, ki ga je ponoči sprožil vodja zasebne vojske ruskih plačancev Wagner Jevgenij Prigožin, dodal, da je nastala situacija očitno notranje rusko vprašanje. »Naša podpora Ukrajini in ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu je neomajna,« je še zapisal.

Francoski premier Emmanuel Macron medtem pozorno spremlja razmere v Rusiji, so danes sporočili iz njegovega urada. »Še naprej smo osredotočeni na podporo Ukrajini,« so sporočili iz Elizejske palače. Dogajanje v državi podrobno spremlja tudi Nemčija, je sporočil tiskovni predstavnik vlade.

Italijanska premierka Giorgia Meloni v uporu Wagnerja vidi dokaz za to, da je ruska agresija nad Ukrajino pripeljala v nestabilnost Rusije. Razmere spremljajo, Italijane v Rusiji pa pozivajo k previdnosti.

Podobno opozorilo je Britancem v Rusiji podal London, kjer premier Rishi Sunak prav tako zagotavlja, da razmere spremljajo. Vse strani pozivajo k odgovornemu ravnanju in zaščiti civilistov, je dodal za BBC.

Zelenski o »ruskem zlu in kaosu«

Razmere v Rusiji je komentiral tudi Zelenski, ki je oborožen upor pripadnikov skupine Wagner označil za dokaz politične nestabilnosti Rusije. »Šibkost Rusije je očitna. Šibkost v polnem obsegu. In dlje ko bo Rusija zadrževala svoje vojake in plačance na naši zemlji, več kaosa, bolečine in težav si bo kasneje nakopala sama,« je dejal v izjavi na družbenih omrežjih. Dodal je, da je Ukrajina sposobna zaščititi Evropo pred širjenjem »ruskega zla in kaosa«.

»V Rusiji se vse šele začenja,« pa je na Twitterju sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. »Razkol med elitami je preveč očiten. Dogovarjanje in pretvarjanje, da je vse urejeno, ne bo delovalo,« je še dodal.«

Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost Adam Hodge je že v petek sporočil, da Washington zadeve spremlja in se namerava o tem posvetovati z zavezniki.